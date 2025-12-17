Scotiabank busca ser aliado financiero rumbo a 2026 con ahorro e inversión

A través de sus productos de ahorro e inversión Scotia Bank se propone cumplir con las metas de sus clientes en 2026.

Para Paulina Prieto, directora de Soluciones y Negocios de Scotiabank, el final de este 2025 y el inicio de 2026 se presenta como la mejor oportunidad de inversión para sus clientes y no clientes con la llegada de bonos y aguinaldos.

En el espacio de “Negocios W” con Jeanette Leyva Reus, la directora de Soluciones y Negocios puntualizó que Scotia Bank buscará ser el mejor aliado financiero, “que los clientes puedan ahorrar en una bolsa diferente para metas distintas”, es decir si tu plan es comprar una casa, un auto o tener unas vacaciones, cada una de las metas y propósitos, dijo puede ser agregada en una bolsita a través de la App del banco que en breve tendrá una actualización.

Reconoció que el sistema ha tenido “mucho éxito entre los clientes para tener la conciencia del ahorro”.

Detalló que “de forma automática te puedes olvidar del pago y por nómica la app te retira de forma automática… se lo queremos poner muy fácil al cliente”.

¿Qué productos de ahorro e inversión ofrece Scotia Bank?

Paulina Prieto también detalló la estructura de su “caballo de batalla Scotia Inversión Disponible” que dijo brinda rendimientos sobre su ahorro dependiendo el monto y una proporción del CETE de hasta el 70% y con una disposición todo el año, mismo que dijo “es el paso 2 del tema de apartados donde ganas con rendimientos”.

Detalló dentro de esta suite, productos de plazo con tasa 103% de CETES con plazos desde 28 días y desde 50 mil pesos y hasta 10 millones, plica para clientes nuevos, es decir, no es necesario que ya seas cliente.

105% de CETES de 60 a 120 días si se invierte a 6 meses montos desde 15 millones de pesos

El tercer producto que tiene que ver con los fondos de inversión de hasta 3 años con 11.56% y montos desde 65 mil pesos.

¿Por qué 2026 es un buen momento para invertir?

Por todas esas razones, la directora de soluciones y negocios de la banca, hizo hincapié en que es momento de acercarse a sus sucursales para poder generar “un portafolio que va de acuerdo con tus necesidades”.

