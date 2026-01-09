Sheinbaum ordena reforzar cooperación bilateral tras dichos de Trump sobre cárteles

La presidenta instruyó al canciller a comunicarse con autoridades de Estados Unidos para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y soberanía nacional. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Luego de que el presidente estadunidense Donald Trump señaló que empezará a atacar por tierra a los cárteles que controlan México, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que hay mecanismos de entendimiento bilateral que regulan la colaboración en materia de seguridad.

¿Qué instrucción dio la presidenta tras los señalamientos de Trump?

Desde el puerto de Acapulco, Guerrero, donde dio la conferencia de prensa mañanera, la presidenta, sin embargo, adelantó que ordenó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, a entrar en contacto con el titular del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

“No queremos pensar en otro escenario, sino en una coordinación más estrecha en el marco de la defensa de la soberanía”, dijo…

Apuntó que se trata de recordar que México cumple con sus compromisos en materia de seguridad y colaboración con el gobierno del país vecino del norte.

La mandataria señaló que de ser necesario podría hablar telefónicamente con Trump con el fin de fortalecer los mecanismos de colaboración entre ambas naciones.

¿Cómo es la coordinación en materia marítima y regional?

Con relación a una pregunta de la posible presencia de embarcaciones estadunidenses militares como ocurrió en Venezuela antes del arresto del presidente Nicolás Maduro, Sheinbaum Pardo aseveró que existe un entendimiento entre la Guardia Costera y el Comando Norte con la Secretaría de Marina.

Recordó que las instancias de ambos países colaboran en la incautación de estas naves en el mar territorial de México.

Enfatizó que este mecanismo considera que si existen embarcaciones sospechosas, la Guardia Costera notificaría a la Secretaría de Marina para que esta desplegará acciones para incautarlas.

Sobre la llamada telefónica que celebró con el presidente de Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, la presidenta, detalló que hablaron de diversos temas que involucran la región, como la violencia contra la mujer, la situación en Venezuela y la invitación que el mandatario le hizo para visitar Brasil en mayo próximo, lo cual analizará.

