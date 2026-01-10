Venezuela mantiene el nivel más alto de alerta de viaje: EUA

Desde la cuenta oficial de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de EE. UU. se emitió la máxima alerta de viaje a Venezuela por la situación de seguridad que permanece inestable en el país.

En su cuenta, detalla que aunque los vuelos internacionales en el país venezolano se han reanudado, “los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país de inmediato”.

¿Por qué Estados Unidos emitió la máxima alerta de viaje a Venezuela?

Asimismo, llama a los ciudadanos norteamericanos a tomar precauciones y estar al tanto de su entorno, ya que indican “grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, están bloqueando carreteras y registrando vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos”.

Entre las recomendaciones están:

Mantenerse alerta y tomar precauciones al viajar por carretera.

Consulte las comunicaciones y los sitios web de las aerolíneas para obtener información actualizada.

¿Qué riesgos contempla la alerta de viaje nivel 4?

Venezuela tiene el nivel más alto de ALERTA VIAJE VENEZUELA (Nivel 4: No viajar), debido a los graves riesgos para los estadounidenses, que incluyen detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente.

Por tal motivo, las autoridades han hecho el llamado a sus compatriotas de registrarse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) en http://step.state.gov para recibir actualizaciones de seguridad.

Y mantenerse alerta de la cuenta oficial del gobierno de los Estados Unidos.

