Crédito Infonavit para freelance: usa tu ahorro para el enganche de una casa nueva o usada

Guía para trabajadores independientes: usa tu ahorro en Infonavit y accede a un crédito. Getty Images

Si eres trabajador independiente o freelance, y ya no tienes una relación laboral activa, no significa que hayas perdido la oportunidad de comprar casa con Infonavit. El Instituto ha habilitado un esquema que permite a quienes tienen saldo en su Subcuenta de Vivienda aprovechar esos recursos y complementarlos con un crédito bancario para adquirir una vivienda nueva o usada.

¿Qué es “Cuenta Infonavit + Crédito Bancario”?

Se trata de un producto que combina el ahorro acumulado en tu Subcuenta de Vivienda con un préstamo que otorga una institución financiera. El dinero de tu Subcuenta se usa como parte del enganche o inicial de la vivienda, mientras que el banco financia la mayor parte del valor total de la propiedad.

Así, no necesitas tener una relación laboral activa con Infonavit para acceder a este beneficio. Solo se requiere que alguna vez hayas cotizado y tengas saldo en tu Subcuenta.

¿Cómo funciona y quiénes pueden aplicar?

Este esquema está dirigido a quienes cumplan lo siguiente:

Haber cotizado previamente y contar con saldo en la Subcuenta de Vivienda.

Estar registrado en una Afore y tener tus datos actualizados.

No contar con un crédito vigente del Infonavit.

Cubrir los requisitos que determine el banco o la institución financiera que elijas.

Al iniciar el trámite, debes obtener el Certificado Cuenta Infonavit + Crédito Bancario, que demuestra cuánto ahorro tienes disponible en tu Subcuenta. Ese documento se presenta al banco para iniciar la evaluación de tu financiamiento.

¿Cuánto financia cada parte?

El banco normalmente cubre alrededor del 70% del crédito total, mientras que el 30% restante lo aporta Infonavit utilizando tu ahorro. El monto final dependerá de tu capacidad de pago y evaluación financiera hecha por la institución bancaria.

Ventajas para quien no está activo

Este esquema amplía las oportunidades de compra para más de un millón de derechohabientes que tienen ahorros acumulados pero ya no cotizan formalmente. Tu dinero no se pierde: puedes usarlo para dar el enganche e iniciar un crédito que te permita adquirir tu casa o departamento.

Pasos básicos para tramitar