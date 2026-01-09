Explosión en Taxqueña: 24 familias se quedan sin hogar y tendrán que dormir en un hotel

Tras la explosión en Paseos de Taxqueña en la Ciudad de México, hay 24 familias que no pueden regresar a sus casas, sin embargo, cuentan ya con opciones de hospedaje gratuito y apoyo para rentas gestionado por la alcaldía.

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, reveló que hasta el momento 30 personas han hecho uso del recurso de alojamiento en hoteles, mientras que el resto de los 120 afectados han optado por trasladarse con familiares o acudir a otras viviendas particulares para pasar la noche.

¿Qué apoyos recibirán las familias afectadas por la explosión?

Además del hospedaje temporal, el mandatario aseguró que la alcaldía otorgará un apoyo económico para el pago de rentas a estas familias durante el tiempo que dure la contingencia. Este beneficio se mantendrá vigente mientras se espera el dictamen oficial de los Directores Responsables de Obra (DRO) sobre el daño estructural y se lleva a cabo el proceso de reconstrucción.

“Ya tenemos un servicio de hotel instalado en coordinación con el gobierno de la ciudad para que puedan esta noche o las noches subsecuentes pernotar, pero también, Enrique, posterior a esto, y depende de lo que pase en el edificio del dictamen de los DREO y la reconstrucción, vamos a tener de la alcaldía un apoyo de rentas a las y los vecinos”. — Giovani Gutiérrez

¿Cuál es el saldo y la causa de la emergencia?

Giovani Gutiérrez confirmó la instalación de un puesto de mando permanente para brindar atención integral a las familias afectadas por la explosión de gas del edificio habitacional.

Respecto al saldo de víctimas, informó que cinco personas resultaron lesionadas, de las cuales dos permanecen hospitalizadas en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde se les brinda seguimiento médico cercano.

El alcalde subrayó que el origen de la explosión fue una fuga de gas en el tercer piso del edificio ubicado en Paseo de los Cipreses y Paseo de los Naranjos, y aseguró que su administración mantendrá la vigilancia y el apoyo total hasta que la situación esté completamente resuelta para los 120 afectados directos.

