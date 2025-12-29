“Impuestos saludables” que enferman tu cartera: Del refresco y tabaco a los museos y apuestas en 2026

Aumento de impuestos 2026 en México: El alza al IEPS dispara el precio de refrescos, cigarros y la entrada a museos. / Google Gemini.

El 2026 llega con una nueva batería de impuestos que pegará directamente el gasto cotidiano de miles de mexicanos y, a pesar de que la Secretaría de Hacienda descartó aumentos en el precio de los combustibles (los cuales sí subieron en 2025) y se cancelaron algunos gravámenes anunciados, como el impuesto a los videojuegos violentos, sí hay muchos otros que terminan reflejándose en el precio final de productos y servicios básicos, apretando todavía más la cuesta de enero.

¿Cuáles son los nuevos impuestos para 2026?

Con modificaciones que aplican en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y ajustes a la Ley Federal de Derechos, productos como bebidas y tabaco, así como experiencias culturales y el comercio digital, se las verán difíciles.

Para este 2026, el gobierno de la presidenta Sheinbaum mantiene su lógica de los llamados “impuestos saludables”, que buscan desincentivar el consumo de ciertos productos, aunque el impacto real se siente en la cartera.

¿Cuál es el impuesto a las bebidas azucaradas en 2026?

El impuesto a las bebidas azucaradas pasa de 1.5451 pesos por litro a 3.0818 pesos por litro, es decir, prácticamente el doble. Este gravamen aplica a refrescos, bebidas saborizadas y hasta sueros orales. Si lo traducimos a las presentaciones más comunes que se venden en la tiendita de la esquina, el IEPS aproximado quedaría así:

En una botella de 600 ml, el impuesto es de 1.85 pesos.

En una de 1 litro, sube a 3.08 pesos.

En una de 1.75 litros, el IEPS alcanza 5.39 pesos.

En una de 2 litros, es de 6.16 pesos.

En una de 3 litros, llega a 9.25 pesos.

Estos montos se suman al precio base, al IVA y al margen del comercio, por lo que el costo final suele ser todavía mayor.

Además, por primera vez, las bebidas con endulcorantes artificiales, las famosas light, cero o dietéticas, también pagarán un IEPS de 1.50 pesos por litro, lo que implica que incluso quienes intentan evitar el azúcar en grandes cantidades terminarán pagando más.

Cigarrillos más caros en 2026

El tabaco vuelve a ser uno de los productos más castigados. En 2025, el IEPS subió a 0.6445 pesos por cigarro, lo que llevó el precio de muchas cajetillas a un aproximado de entre 80 y 90 pesos. Sin embargo, para 2026, el impuesto pasa de 160% a 200%, con una nueva tarifa impositiva de 0.8516 pesos por cigarro. Esto significa que solo de IEPS, una cajetilla de 20 cigarros carga casi 17 pesos, por lo que el precio final podría superar fácilmente los 100 pesos.

¿Cuál es el precio de los museos en 2026?

Las cuotas de acceso a museos y zonas arqueológicas suben tras la reforma a la Ley Federal de Derechos, ocasionando que experiencias que antes costaban entre 70 y 100 pesos ahora se ubiquen entre 150 a 200 pesos. Aunque hay descuentos para nacionales al presentar la INE, el incremento, de todos modos, encarece el acceso al patrimonio cultural.

Apuestas en línea, casinos y comercio digital.

Las plataformas de apuestas y casinos digitales enfrentarán un nuevo gravamen que podría ubicarse entre 30% y 50%. Por su parte, quienes vendan productos o servicios a través de plataformas digitales estarán sujetos a una retención del 10.5%.

