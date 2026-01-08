INEGI actualiza la UMA 2026; subirán precios de multas y trámites desde febrero

Entre los trámites que serán más caros por el incremento de la UMA serán multas de tránsito y de cultura cívica, sanciones administrativas, entre otras / Andres Jabois

A partir del 1 de febrero próximo el costo de multas, trámites y diversos servicios será más alto en 2026 debido a que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) tendrá un nuevo valor tras su actualización anual, informó este jueves 8 de enero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

¿Cuáles son los nuevos valores de la UMA para 2026?

De acuerdo con el organismo autónomo, los nuevos valores de la UMA para 2026 serán los siguientes:

UMA diaria: 117.31 pesos

UMA mensual: 3,566.22 pesos

UMA anual: 42,794.64 pesos.

El INEGI recordó que la UMA es una referencia económica utilizada para calcular el monto de multas, sanciones administrativas, créditos, pagos de derechos y otras obligaciones previstas en leyes federales, estatales y disposiciones jurídicas.

De acuerdo con el organismo autónomo, la actualización de la UMA se realiza cada año, conforme a lo establecido en el artículo Segundo Transitorio del Decreto de desindexación del salario mínimo.

Para calcular el nuevo valor, se multiplica la UMA vigente por la suma de uno más la variación interanual de diciembre del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

En esta ocasión, la inflación registrada en diciembre de 2025 fue de 3.69 por ciento, porcentaje que se aplicó para determinar el incremento que entrará en vigor en 2026.

¿Qué trámites serán más caros con el ajuste?

El ajuste impactará directamente a los servicios que son medidos con el valor de la UMA, por lo que especialistas recomiendan tomar en cuenta el nuevo valor a partir de febrero para evitar sorpresas en pagos y adeudos.

Los trámites que serán más caros por el incremento de la UMA 2026 serán:

Multas de tránsito y de cultura cívica. Sanciones administrativas. Pagos ante autoridades y créditos. Trámites gubernamentales.

