Refugio Franciscano: ¿Qué es lo que pasará con todos los animales rescatados y a dónde serán llevados?

El Refugio Franciscano ubicado en la zona de Santa Fe, CDMX, sorprendió a todos la tarde de ayer 7 de enero de 2026 debido a un operativo que desalojó a casi mil mascotas que presentaban signos de maltrato. Esto generó mucha controversia y tensión entre activistas y vecinos.

Asimismo, esto provocó que muchos se preguntaran a dónde se los llevarían y aquí te daremos la respuesta.

¿Qué pasó con los animalitos rescatados del Refugio Franciscano?

En relación con el Refugio Franciscano, las autoridades correspondientes mencionaron a través de sus redes sociales que se realizó el rescate de 936 animales, que en su mayoría, contaban con huellas de maltrato y en condiciones de salud delicadas.

Asimismo, dijeron que a todos se les ha brindado atención médica e incluso, algunos de ellos permanecen hospitalizados. Por ende, el Gobierno de la CDMDX y la Fiscalía de la misma entidad, estuvieron coordinandose para llevar a los animalitos del Refugio Franciscano a un lugar seguro, por lo que las sedes a donde fueron trasladados son:

Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX

Hospital Veterinario de la CDMX

Albergue canino a cargo de la SEDEMA

¿Por qué sacaron a los animalitos del Refugio Franciscano?

El motivo principal por el que sacaron a los animalitos fue que operaban en un terreno que ha estado en disputa con particulares y empresas inmobiliarias, sin embargo, existen dos versiones que comienzan a manejarse:

Versión del Refugio y activistas: Sostienen que, a pesar de las carencias económicas y el hacinamiento (llegaron a tener más de mil animales), los perros estaban alimentados, vacunados y bajo el cuidado de personas que los amaban. Para ellos, sacarlos a la fuerza representa un trauma y un riesgo mayor para su salud.

Versión de autoridades (PAOT y brigadas): En operativos previos y revisiones durante el desalojo, se ha señalado que muchos animales presentaban condiciones de hacinamiento crítico. Se reportaron casos de enfermedades cutáneas, desnutrición en algunos ejemplares y falta de higiene debido a que el espacio ya no era suficiente para la cantidad de población animal que albergaban.

Así que mientras hay alguna otra información, todo se mantiene en desarrollo, por lo que se pide a los y las interesadas seguir las fuentes oficiales de las autoridades para esclarecer los hechos.

