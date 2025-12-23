El desgarrador hallazgo de un león en Nayarit: amarrado, sin garras y en total abandono

La protección de la vida silvestre es una responsabilidad que nos toca a todos, pero lamentablemente, casos como el ocurrido recientemente en Nayarit nos recuerdan que aún falta mucho por hacer. El maltrato animal no solo afecta a las mascotas domésticas; también golpea de forma brutal a especies exóticas que terminan en manos de personas que no tienen ni la capacidad ni el corazón para cuidarlas.

Este tema es de suma importancia porque el abandono de un gran felino no solo representa un acto de crueldad infinita, sino también un riesgo de seguridad para la población y un golpe devastador al ecosistema.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Activista desmiente a zoológico La Pastora: Osa rescatada sufre maltrato animal

¿Cómo fue el rescate del león en condición de maltrato animal?

El hallazgo fue verdaderamente desgarrador. El león fue encontrado en un predio ubicado en el municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit. Lo que más indignó a las personas que lo descubrieron fue que el ejemplar estaba amarrado, completamente expuesto al sol y en un estado de desnutrición avanzada.

Lo más terrible de este caso de maltrato animal es que, tras una revisión preliminar, se detectó que al león le habían extraído las garras y los colmillos, una práctica común y cruel para intentar “domesticar” a estos depredadores. El animal apenas podía moverse y presentaba heridas en su piel, lo que obligó a una movilización urgente de los servicios de emergencia y especialistas en vida silvestre para estabilizarlo y trasladarlo a un refugio seguro.

León rescatado Ampliar

¿Hay indicios de culpables ante dicho hecho?

Hasta el momento, las autoridades locales se encuentran realizando las investigaciones correspondientes. El predio donde fue localizado el felino es propiedad privada, por lo que se está rastreando al dueño del lugar para determinar si él es el responsable directo de este nivel de maltrato animal o si el espacio estaba siendo arrendado.

Vecinos de la zona han proporcionado algunos testimonios, pero no se ha dado a conocer un nombre de forma oficial para no entorpecer el proceso legal. Lo que es un hecho es que poseer un animal de este tipo sin los permisos de la Semarnat y en condiciones de abandono es un delito federal que conlleva penas de cárcel en México.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Cómo y ante quién denunciar un caso de maltrato animal en la CDMX?

¿Qué dijo la Profepa?

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya tomó cartas en el asunto y emitió un comunicado informando que el león quedó bajo su resguardo. La dependencia señaló que el maltrato animal en este caso es severo, debido a la mutilación de sus garras y el estado físico del animal.

La Profepa confirmó que el león será trasladado a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) especializada, donde recibirá atención médica veterinaria de primer nivel para tratar de rehabilitarlo, aunque debido a sus lesiones, nunca podrá ser liberado en su hábitat natural. Asimismo, la autoridad aseguró que colaborará con la Fiscalía para que se castigue a los responsables de esta atrocidad.