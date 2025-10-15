¿Qué es el duelo? Del dolor a la aceptación, no todos se viven igual

El duelo es algo que muchos hemos sentido en distintos momentos de nuestra vida. Es difícil atravesarlo si de relaciones humanas se habla, los vínculos familiares y otros tantos que tenemos a lo largo de la cotidianidad, nos llevan a momentos que no son tan agradables para el sentimiento del hombre.

Es por eso que Gabriel Rolón, el famoso psicoanalista, escritor y pensador, estuvo con Martha Debayle en W Radio para explicar qué es lo que pasa en la mente humana cuando se atraviesa un duelo de cualquier tipo.

El duelo: No solo es por la muerte

El duelo es la respuesta psicológica y natural ante la pérdida de algo significativo. No es solo un trámite clínico, es un territorio emocional y profundamente humano. La gente piensa en el luto, en el negro, pero el duelo se activa cuando perdemos algo que nos daba sentido:

Un amor.

Un hogar o un cuerpo.

Un sueño o un proyecto de vida.

Incluso, la versión de nosotros mismos que existía en ese vínculo.

Cuando eso sucede, el dolor se hace carne; deja de ser una idea y se vuelve cuerpo: respiración entrecortada, nudo en la garganta, insomnio y silencio. Es el alma defendiéndose del impacto brutal de la ausencia.

La guerra íntima: ¿Qué pasa en la mente y el cuerpo al perder?

El duelo es una guerra íntima y brutal. Es la mente y el cuerpo luchando por adaptarse a una realidad donde lo que amábamos ya no existe. No es solo tristeza; es un coctel de emociones: enojo, negación, miedo, culpa y, a veces, incluso alivio.

Pensemos en alguien que pierde su trabajo, un lugar que amaba. Esa persona no solo llora por el sueldo; llora por la identidad que se desvaneció con esa puerta. Llora porque ya no sabe quién es sin aquello que le daba propósito.

El duelo no es una debilidad, es la forma en que el alma se defiende y nos obliga a mirarnos. El dolor es, en el fondo, un espejo que nos obliga a mirarnos cuando menos queremos hacerlo.

Los rostros del duelo: No todos se viven igual

El psicoanalista Gabriel Rolón subraya que el duelo tiene muchos rostros, los cuales son:

Duelo Simbólico:

Es la pérdida de algo que representaba una parte de nosotros, aunque no sea una persona. Por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad crónica o el fin de una amistad.

Duelo Anticipado:

Es el proceso que comienza antes de que la pérdida ocurra, como en el caso de la enfermedad terminal de un ser querido. Es, en esencia, vivir la despedida dos veces.

Duelo No Reconocido (o desautorizado):

El dolor que la sociedad no valida o considera “menor”. Esto incluye la pérdida de una mascota, un exnovio o un amante. Se caracteriza porque la persona lo vive en silencio y sin apoyo social.

Duelo Patológico (o complicado):

Ocurre cuando el dolor se vuelve crónico y no encuentra cauce. La persona se queda atrapada en la pérdida, sin poder rehacer su vida, incluso años después del suceso.

Duelo Colectivo:

El dolor compartido por una sociedad entera ante una tragedia o crisis, como la pandemia por COVID-19. Es una pérdida que afecta la normalidad, la seguridad y a muchos seres queridos al mismo tiempo.

Del dolor a la aceptación: La clave para sanar

Uno de los errores más grandes es creer que el duelo se supera, como una prueba. No, el duelo no desaparece: se transforma y se vuelve parte de quien somos. La herida cicatriza, pero la piel nunca vuelve a ser igual.

El proceso (negación, ira, negociación, depresión y aceptación) nos lleva a la clave final: aceptar no significa dejar de amar; significa amar sin presencia.

Cuando logramos esto, la ausencia deja de ser una condena para convertirse en un compañero silencioso. El dolor es el precio de haber amado profundamente, de haber creído. Si duele, es porque hubo algo hermoso.