2Wai App: Esta polémica aplicación permite interactuar con seres queridos que ya fallecieron al “revivirlos” con IA | VIDEO

La pérdida de los seres queridos es algo para lo que nunca se está preparado. Las muertes pueden ser inesperadas o no, sin embargo, el sentimiento es el mismo. Y aunque parezca sacado de una serie de ciencia ficción, han lanzado una app donde podrás revivir a tus seres queridos a través de la IA, te contamos cómo es, de qué va y cómo va a llegar a revolucionar el duelo en un futuro no tan lejano.

2Wai App: ¿Qué es?

Como sacado de un capítulo de Black Mirror, 2wai App es una inteligencia artificial que permite crear avatares o como ellos lo describen “HoloAvatares”, es decir, réplicas digitales interactivas de personas fallecidas a partir de videos y audios que el usuario debe proporcionar.

Lo que hace realmente es que los usuarios podrán “hablar” con un avatar se su ser querido que imita su voz, gestos y personalidad. Esto ha traído una ola de críticas y comentarios en redes sociales y el internet pues además de superar a series distópicas como la ya mencionada, también se ha cuestionado cómo es que se vivirá el duelo en las nuevas generaciones.

¿Quiénes pueden descargar la app?

Esta app es bastante reciente (es importante mencionarlo) por lo que solamente está disponible en la App Store, es decir, los usuarios que tengan un sistema operativo (iOS) pueden descargar la aplicación.

Aunque el servicio principal es para interactuar con avatares de personas fallecidas, la aplicación también ofrece otras herramientas de IA (como un asistente llamado “Alina”) que cualquier persona puede usar.

¿Está disponible en México?

Hasta el momento no hay alguna información oficial y específica de que la versión principal de 2wai esté ya optimizada o lanzada prioritariamente en México.

Sin embargo, fue lanzada recientemente (beta el 11 de noviembre de 2025) y está disponible en la App Store de Apple (iOS). Las aplicaciones publicadas globalmente en la App Store suelen ser accesibles en México, aunque su disponibilidad completa puede variar.

Su lanzamiento activó un fuerte debate ético y psicológico global, siendo comparada constantemente con el episodio “Be Right Back” de la serie distópica Black Mirror, que explora la misma idea de la “resurrección digital”.