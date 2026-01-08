Crudo venezolano podría llegar a refinerías de Texas, señala experto energético

Venezuela no es potencia petrolera, el potencial existe, pero generar valor requiere mucha inversión y estabilidad en los acuerdos, reconoce experto. / UCG

¿Cuál es la capacidad real de producción petrolera de Venezuela?

El experto en temas energéticos, Pablo Zárate, detalló las incipientes condiciones en las que operaría la venta de petróleo crudo venezolano, y aunque reconoció que el potencial existe, pero generar valor requiere mucha inversión y estabilidad en los acuerdos y aclaró que Venezuela no es una potencia en producción petrolera.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el también columnista de El Economista, detalló que la producción actual de Venezuela tiene una capacidad reducida, Nuevo México produce más petróleo que Venezuela, México produce el doble de lo que produce Venezuela; 800 mil barriles no son irrelevantes, pero “no estamos hablando de una potencia actual en producción”, afirmó el experto en temas energéticos, Pablo Zárate

La gente se fija en que es uno de los países con mayores reservas petroleras, pero dijo “es un dato engañoso” porque “Venezuela lo ha estado reportando desde hace mucho tiempo y como sabemos el régimen venezolano no se ha caracterizado por su transparencia y los manejos económicos políticos y demás”.

Reconoció que importante el potencial petrolero del Orinoco, pero “pondría entre paréntesis el número específico que se reporta”.

¿A dónde se dirige actualmente el crudo venezolano?

Actualmente, dijo, el crudo venezolano se va a las refinerías de Rusia y de China, con el programa de sanciones de Estados Unido que ha sacado del mercado tradicional al crudo venezolano”. Con lo que ocurre actualmente, dijo, “todo parece indicar que con las políticas que están anunciando ese crudo se va a ir a refinerías de Estados Unidos, particularmente a la costa del golfo texano”.

Y aunque Marco Rubio anunció un mayor valor de mercado para dicho producto que sería para reinvertir en Venezuela, el tipo de gobernanza aún no está claro.

Zárate reconoció que con este nuevo mecanismo el crudo venezolano recibiría más valor y eso sería interesante si se vendiera fuera del esquema de sanciones, y aunque hay compañías petroleras interesadas, “el diablo está en los detalles”, sobre todo en inversiones que son de miles de millones de dólares.

En el este venezolano, dijo, con un poco de recursos adicionales se podría incrementar la producción en 500 mil barriles, pero todo lo adicional requiere de una inversión de miles de millones de dólares . Por lo que afirmó, “los refinadores de Texas van a estar muy interesados, pero de ahí a pensar que cambie el tablero falta mucho”.

Con relación a México, dijo, “tenemos mucha experiencia en este caso, sabemos que hay mucho potencial, pero no hemos encontrado las condiciones para que Pemex repunte”. En conclusión, dijo que el potencial petrolero existe, pero se requiere mucha inversión y claridad política en los acuerdos.

