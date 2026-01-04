Sheinbaum defiende la soberanía energética: “Gobiernos neoliberales buscaban privatizar Pemex”

Al señalar a los gobiernos neoliberales de empeñarse en desaparecer a Petróleos Mexicanos (Pemex), la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que en México ya se avanza en lograr su sberanía energética gracias a las refinerías.

Al encabezar la supervisión de la Refinería de Tula “Miguel Hidalgo”, la Primera Mandataria insistió que mientras se trabajó en otras administraciones por incorporar a empresas extranjeras en la producción de petróleo, en la suya se modificó la Constitución para lograr que la Comisión Federal de Competencia y Pemex ya no se llamen productivas, y CFE y Pemex sean empresas públicas.

Sheinbaum dijo que, además se estableció que no deben ser considerados monopolios y pueden producir la cantidad de energía eléctrica.

La presidenta explicó que Pemex ha recuperado su capacidad de procesamiento mediante una red de ocho refinerías que operan bajo control estatal.

“Esta refinería entonces lo que muestra es que Pemex recupera su capacidad de refinación, hoy son ocho refinerías de Petróleos Mexicanos, las seis refinerías históricas donde está Tula, la refinería Olmeca en Dos Bocas ya está produciendo 320 mil barriles diario de petrolíferos y la refinería de Deer Park que ya es propiedad de Petróleos Mexicanos, ocho refinerías que en conjunto están produciendo más de un millón de barriles diarios y qué permite ello, recuperar la soberanía energética”.

Además, explicó que se avanza en tener más gasolinas con menos azufre.

Previamente Guadalupe Phillips Margain, directora General de Grupo ICA, anunció la colocación de un reactor en una planta de diesel que eliminará el azufre dejandolo más limpio, en dicho proyecto dijo, participaron más de 12 mil hombres, con más de 35 mil empleos generados, más de cuatro millones de horas de ingeniería con manos mexicanas.

