SAT revela cómo te devuelve dinero de tus impuestos y cómo pedir la factura correctamente

Las deducciones personales son gastos que la ley permite restar de tus ingresos acumulables. Canva

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) explica que puedes recibir devolución de impuestos cuando aplicas correctamente las Deducciones Personales en tu Declaración Anual.

Las deducciones personales son gastos que la ley permite restar de tus ingresos acumulables, lo que puede reducir el monto del ISR (Impuesto Sobre la Renta) que debes pagar o generar un saldo a favor que el SAT te devuelve.

Te puede interesar: SAT desmiente operativos sorpresa: no hará visitas a tu casa en 2026

La devolución se realiza en un plazo legal de hasta 40 días naturales después de presentar la declaración. Ampliar

¿Qué son las Deducciones Personales?

Son gastos que tú o tu familia pagaron durante el año y que, si cumplen requisitos fiscales —como estar facturados con CFDI y pagados con tarjeta, transferencia, cheque o débito— pueden restarse de tus ingresos para calcular el impuesto.

Algunos de los gastos deducibles más comunes son:

Gastos médicos y hospitalarios, incluidos honorarios, análisis, prótesis y lentes graduados.

Primas de seguros de gastos médicos.

Colegiaturas y transporte escolar obligatorio en escuelas privadas con reconocimiento oficial.

Aportaciones voluntarias y complementarias para el retiro.

Depósitos en cuentas personales especiales de ahorro.

Créditos hipotecarios y gastos funerarios.

Donativos a instituciones autorizadas.

El SAT establece límites: el total de las deducciones personales no puede exceder de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales o del 15 % de tus ingresos totales, aplicando el menor de ambos.

Te puede interesar: Aguinaldo doble, esta es la cantidad de dinero que tendrás que pagarle al SAT

¿Cómo se genera la devolución?

Cuando en tu Declaración Anual el SAT calcula tus impuestos, si las deducciones reducen tu base gravable de ISR al punto de pagar de más, se crea un saldo a favor. Ese saldo puede ser devuelto automáticamente a tu cuenta bancaria, siempre que tus datos (como la CLABE interbancaria) estén correctos en el portal del SAT.

La devolución se realiza en un plazo legal de hasta 40 días naturales después de presentar la declaración, aunque puede haber solicitudes de información adicional si algo no coincide.