Aviación en México perfila panorama optimista pese a retos geopolíticos

Los factores de arranque del año con la composición geopolítica podrían repercutir en las variables de desempeño de la industria aérea, pero los conglomerados como el anunciado en diciembre entre Volaris y Viva Aerobus pueden dar mayor certeza para salir adelante de las crisis, compartió Carlos Torres, especialista en temas de aviación en México, quien se dijo optimista sobre el futuro de la industria aérea.

¿Cómo cerró 2025 la industria aérea mexicana?

En entrevista con Jeanette Leyva Reus para “Negocios W”, el experto en aviación reconoció un buen cierre de 2025 con el incremento en el número de recurrencias y destinos de las aerolíneas mexicanas, sin embargo, reconoció como un pendiente la resolución en el tema bilateral entre México y Estados Unidos que permitirá incrementar las operaciones entre ambos territorios.

Afirmó que el holding anunciado en diciembre, “Grupo Mexicano de Aerolíneas” fue pensado en cotizar en los mercados de valores como ya ocurre con Volaris, y para el usuario puede representar mayor cantidad de rutas con tarifas más competitivas, ambas empresas dijo cuentan ya con el 70% del mercado doméstico, sin embargo, autoridades mexicanas, de Colombia y Estados Unidos deberán revisar condiciones que beneficien al pasajero y no a la concentración de mercado y en esa lógica lograr mayor beneficio al usuario.

La revisión de impuestos dijo, también es importante, por el porcentaje de costo del boleto, que “está lleno de impuestos que permiten generar beneficios para obras de expansión y mantenimiento pero los hay también como el IVA”.

Reconoció que las compañías han hecho un esfuerzo importante para la operación, y los próximos años y tienen pendiente la revisión de la TUA”.

¿Cuál es el balance de la aerolínea del Estado?

El especialista señaló que Mexicana, luego de su tiempo de prueba ha tenido itinerarios importantes y consistentes de los dos últimos años, pero “nos sigue costando 5 mil millones de pesos de operación”.

“En la primera fase se anunciaron más de 15 rutas, pero todo ha sido inconsistente…ni siquiera llega al 1% de la participación de mercado”

Entre enero y noviembre de 2025 la afluencia fue de 450 mil pasajeros, lejos de las metas, no obstante, dijo “tiene oportunidad para entrar en el mercado con otros beneficios como puntualidad y servicio.

En tanto, la remodelación de la T1 representa el 35% de la puerta de entrada al Mundial y la posibilidad de ampliar su oferta de vuelos y frecuencias.

