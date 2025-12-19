¿Qué es Grupo Mexicano de Aerolíneas?

Grupo Mexicano de Aerolíneas, aseguran, permitirá ofrecer más vuelos a precios bajos para los pasajeros, fortaleciendo así la conectividad de nuestro país.

Volaris y Viva Aerobus anunciaron la creación de un grupo de aerolíneas mexicano de aerolíneas para acelerar el crecimiento de la aviación y la conectividad en México.

Grupo Mexicano de Aerolíneas buscará acelerar el crecimiento de la aviación y conectividad en el país. Ampliar

¿Cuál es el objetivo del nuevo grupo de aerolíneas?

Este proyecto, aseguran, permitirá ofrecer más vuelos a precios bajos para los pasajeros, fortaleciendo así la conectividad de nuestro país.

Aunque ambos grupos mantendrán sus operaciones actuales bajo sus certificados de operación independientes y marcas diferenciadas, ambas aerolíneas van a mantener sus operaciones actuales bajo sus certificados de operación independientes y marcas diferenciadas.

¿Qué impacto tendrá en la economía y el turismo?

Simultáneamente, el nuevo grupo va a impulsar la inversión, el empleo, la conectividad aérea, el turismo y el desarrollo económico en todo México, lo informaron a través de un comunicado conjunto.

