Rusia despliega buques para escoltar petrolero venezolano tras bloqueo de Estados Unidos

Rusia despliega en el Atlántico buques de protección para el buque petrolero Bella 1 ante persecusión de fuerzas estadounidenses.

La tensión en el Atlántico se intensificó luego de que Rusia desplegara buques de protección para escoltar a un petrolero que normalmente realiza el traslado de crudo de Venezuela y que habría sido perseguido por fuerzas de Estados Unidos tras las declaraciones de Donald Trump en su intento por apoderarse del petróleo de Venezuela, tras deponer a Nicolás Maduro.

En reacción, autoridades rusas activaron un operativo de escolta para salvaguardar la carga ante un posible abordaje de marines estadounidenses.

¿Por qué Estados Unidos persigue buques petroleros venezolanos?

La agresión ocurre en el marco de las declaraciones del presidente Donald Trump, quien ordenó el bloqueo de todos los buques petroleros venezolanos, luego de la captura de Nicolás Maduro, ocurrida el sábado pasado.

La atenuante de estas incautaciones y las reiteradas agresiones contra naves venezolanas responde a las acusaciones de Trump de que Venezuela habría utilizado sus barcos para el trasiego de drogas, de ahí el intento de abordaje del mes de diciembre al buque venezolano de nombre Bella 1, que fue incautado cumplimentando una orden judicial por acusación de transportar petróleo proveniente de Irán.

¿Qué papel juega Rusia en la vigilancia del conflicto?

Al momento, es Rusia quien mantiene vigilancia permanente sobre la situación y sobre lo que pueda ocurrir con este buque petrolero, en un contexto de conflicto internacional, seguridad marítima y creciente crisis venezolana que mantiene en alerta a la región.

