FBI frena complot con bombas contra ICE y centros de Amazon en California

Cuatro personas enfrentan cargos federales en Estados Unidos tras lo que las autoridades describieron como un intento frustrado de atentado con bomba en California. El plan, según fiscales, contemplaba múltiples ataques en Nochevieja contra centros logísticos y agentes migratorios.

¿Qué ocurrió y por qué es relevante?

Las autoridades federales informaron este lunes 15 de diciembre que desarticularon un presunto complot para realizar atentados con explosivos en el Distrito Central de California, una de las zonas más pobladas del país. Los objetivos incluían agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sus vehículos oficiales y centros logísticos de gran tamaño.

De acuerdo con la denuncia presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California, los acusados enfrentan cargos por conspiración y posesión de un dispositivo destructivo no registrado, delitos considerados graves bajo la ley federal.

Quiénes son los acusados por el FBI

Los señalados por la Fiscalía son Audrey Illeene Carroll, de 30 años; Zachary Aaron Page, de 32; Dante Gaffield, de 24; y Tina Lai, de 41 años. Según las autoridades, los cuatro estarían vinculados al Frente de Liberación de la Isla Tortuga, un grupo descrito como antigubernamental.

Hasta el momento, no se ha podido determinar públicamente quién representa legalmente a los acusados en el proceso penal.

El plan, según la Fiscalía

Durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el fiscal federal adjunto Bill Essayli aseguró que los cargos derivan de un plan “detallado y coordinado” para ejecutar atentados con bombas en la víspera de Año Nuevo.

“Los objetivos previstos eran centros logísticos similares a los de Amazon”, explicó Essayli, subrayando que se trataba de ataques con potencial para causar víctimas masivas y afectar infraestructuras críticas.

Investigación en curso

Las autoridades no han detallado cómo se detectó el complot ni en qué etapa exacta fue frustrado, pero confirmaron que la investigación sigue abierta y que no se descartan más cargos o detenciones.

El caso se suma a una serie de operativos recientes en Estados Unidos para prevenir ataques internos, en un contexto de alta vigilancia ante fechas clave como las festividades de fin de año.