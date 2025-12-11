Agente de ICE somete con violencia a ciudadano somalí que almorzaba en Minneapolis | VIDEO
Cámaras captaron a un agente de ICE sometiendo a un joven somalí en Minneapolis. Él aseguró ser ciudadano estadounidense. Autoridades exigen investigación.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrentan fuertes críticas tras la detención violenta de un joven somalí-estadounidense en Minneapolis. El incidente ocurrió el pasado martes 9 de diciembre, cuando varios agentes abordaron a Mubashir, un joven de 20 años, mientras almorzaba tranquilamente en el restaurante Sagal.
Imágenes de seguridad del local muestran a un agente empujando a Mubashir hacia una puerta y golpeándolo contra una reja metálica. En el video se escucha claramente al joven repetir: “Soy ciudadano estadounidense”, mientras intenta resistir la llave que los agentes intentan aplicar. Otros videos publicados en redes muestran a los agentes arrastrándolo sobre la nieve mientras él insiste en que porta identificación.
El caso tomó mayor relevancia cuando Mubashir apareció unos días después en una conferencia de prensa junto al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, donde relató lo ocurrido. Según su testimonio, el agente que lo sometió no se identificó, no explicó el motivo de la detención y se abalanzó sobre él sin previo aviso.
“Solo salí como somalí-estadounidense y me persiguió una persona enmascarada”, declaró Mubashir. “Sentí como si me estuvieran atacando, como si me estuvieran secuestrando”.
El alcalde Frey criticó duramente el operativo y señaló que el actuar de los agentes fue desproporcionado:
“Esta persona estaba en la calle sin hacer absolutamente nada malo. Lo que vimos de estos agentes de ICE, que claramente no sabían lo que hacían, fue violencia y una renuencia a escuchar la simple verdad”.
El incidente se produce en un contexto ya tenso. La semana pasada, el presidente Donald Trump calificó a los somalíes como “basura” durante una reunión de gabinete y agregó: “No los queremos en nuestro país”, declaraciones que han sido ampliamente condenadas por organizaciones de derechos humanos.
Abogados y activistas en Minneapolis exigen una investigación federal, argumentando que la detención de Mubashir es un ejemplo más del trato desigual y agresivo hacia comunidades inmigrantes, incluso cuando se trata de ciudadanos estadounidenses.