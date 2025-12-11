Agente de ICE somete con violencia a ciudadano somalí que almorzaba en Minneapolis | VIDEO

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrentan fuertes críticas tras la detención violenta de un joven somalí-estadounidense en Minneapolis. El incidente ocurrió el pasado martes 9 de diciembre, cuando varios agentes abordaron a Mubashir, un joven de 20 años, mientras almorzaba tranquilamente en el restaurante Sagal.

Imágenes de seguridad del local muestran a un agente empujando a Mubashir hacia una puerta y golpeándolo contra una reja metálica. En el video se escucha claramente al joven repetir: “Soy ciudadano estadounidense”, mientras intenta resistir la llave que los agentes intentan aplicar. Otros videos publicados en redes muestran a los agentes arrastrándolo sobre la nieve mientras él insiste en que porta identificación.

ICE agents tackled, handcuffed, and arrested a U.S. citizen while he was walking in the Cedar-Riverside neighborhood in Minneapolis. The man, identified as Mubashir, says the agents never identified themselves as ICE. He told them multiple times that he’s a U.S. citizen and asked… pic.twitter.com/Mel24l9sMA — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 11, 2025

El caso tomó mayor relevancia cuando Mubashir apareció unos días después en una conferencia de prensa junto al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, donde relató lo ocurrido. Según su testimonio, el agente que lo sometió no se identificó, no explicó el motivo de la detención y se abalanzó sobre él sin previo aviso.

Mubashir is a U.S. citizen who’s lived in MPLS nearly his whole life. Yesterday, he was tackled, handcuffed, and taken into federal custody in his neighborhood. The reason? He’s Somali.



Every American who cares about our republic should object to these constitutional violations. pic.twitter.com/F1nKctyRzh — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) December 11, 2025

“Solo salí como somalí-estadounidense y me persiguió una persona enmascarada”, declaró Mubashir. “Sentí como si me estuvieran atacando, como si me estuvieran secuestrando”.

El alcalde Frey criticó duramente el operativo y señaló que el actuar de los agentes fue desproporcionado:

“Esta persona estaba en la calle sin hacer absolutamente nada malo. Lo que vimos de estos agentes de ICE, que claramente no sabían lo que hacían, fue violencia y una renuencia a escuchar la simple verdad”.

El incidente se produce en un contexto ya tenso. La semana pasada, el presidente Donald Trump calificó a los somalíes como “basura” durante una reunión de gabinete y agregó: “No los queremos en nuestro país”, declaraciones que han sido ampliamente condenadas por organizaciones de derechos humanos.

Abogados y activistas en Minneapolis exigen una investigación federal, argumentando que la detención de Mubashir es un ejemplo más del trato desigual y agresivo hacia comunidades inmigrantes, incluso cuando se trata de ciudadanos estadounidenses.