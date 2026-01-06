Trump advierte que podrían destituirlo si republicanos pierden elecciones en 2026

Durante un discurso ante miembros republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el presidente Donald Trump lanzó una advertencia directa: si su partido pierde las elecciones intermedias de 2026, los demócratas podrían buscar cualquier motivo para destituirlo.

Donald Trump afirmó que el triunfo republicano en 2026 es clave para la estabilidad de su gobierno. “Tienen que ganar las elecciones intermedias porque, si no las ganamos, simplemente encontrarán una razón para destituirme”, dijo Trump ante legisladores de su partido. Sus palabras reflejan la importancia estratégica que tendrá la contienda electoral de noviembre de ese año.

Trump ruega a republicanos ganar las elecciones intermedias o dice que lo van a destituir pic.twitter.com/AJFjtQV1G4 — Franc (@paco__miranda) January 6, 2026

¿Qué está en juego en 2026?

En las elecciones intermedias se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, lo que definirá el equilibrio de poder en el Congreso. Si los demócratas obtienen la mayoría en la Cámara baja, tendrían la facultad de iniciar un proceso de juicio político, aunque la destitución final requeriría el respaldo del Senado.

Por eso, Donald Trump instó a los republicanos a actuar de forma más unida y a reforzar su mensaje en temas que, dijo, preocupan al electorado. Entre ellos mencionó la política de género, la reforma sanitaria, los cambios al sistema electoral y, especialmente, el costo de la vida, uno de los principales focos de descontento social.

El fantasma del impeachment

El presidente Donald Trump no detalló qué acciones podrían derivar en un nuevo intento de destitución, pero su advertencia se da en un contexto de polarización política y antecedentes recientes de procesos de impeachment contra mandatarios estadounidenses. Expertos señalan que, más allá de las diferencias políticas, el control del Congreso será determinante para impulsar o frenar la agenda presidencial.

Con este discurso, Trump no solo habló a los legisladores, sino también a su base electoral. El mensaje es claro: las elecciones intermedias de 2026 definirán el rumbo del país y el futuro político de su presidencia.