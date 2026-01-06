Tienen que pagar no solo Nicolás Maduro, también los 40 ladrones que quedan: Edson Martínez

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Edson Martínez, jefe del Comando Venezuela en México, quien también es vocero de María Corina Machado y Edmundo González celebró la detención de Nicolás Maduro, dijo que se hizo justicia después de 26 años y que confía que la dignidad, la moral y la ética internacional prevalezca porque tienen que pagar también “los 40 ladrones” que quedan.

Martínez señaló que por muchos años denunciaron con pruebas los crímenes de lesa humanidad, la intervención silenciosa por parte de la tiranía cubana, la rusa y la china que acabo con el país y esperan que a medida que sucedan los acontecimientos se ajusten las cosas.

“26 años de esperanza no creo que con este proceso se hayan perdido, Venezuela ha tenido una inteligencia política diferente, no nos inmolamos como en otras regiones… Entonces, sí creemos en la libertad, sí creemos en la democracia, sí creemos en la justicia, sí creemos en la organización ciudadana donde se combate hasta la manipulación de los medios de comunicación”. — Edson Martínez, jefe del Comando Venezuela en México

Falta de ayuda por parte de organizaciones internacionales

El jefe del Comando Venezuela en México recordó que pidieron ayuda a varios organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y nunca hubo derecho internacional.

“Nunca hubo seguimiento a crímenes de lesa humanidad y hoy se hizo justicia, está la verdad saliendo a flote, donde un tirano ha sido llevado a la justicia real con pruebas en mano y con investigaciones que se han levantado por parte de los juicios que están activándose”. — Edson Martínez, jefe del Comando Venezuela en México

¿Qué esperan del resto de la comunidad internacional?

Sobre que esperan de otros países Martínez mencionó que todo depende del interés del gobierno, su ideología política, la manera en la que defienden sus negocios y no de su gente.

