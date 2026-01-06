Hoy No Circula en Día de Reyes: ¿Qué autos descansan el 6 de enero en CDMX y Edomex?

A pesar de ser un día de celebración y alta movilidad por la llegada de los Reyes Magos, las autoridades ambientales no han reportado condiciones para activar una Contingencia Ambiental, por lo que el Hoy No Circula opera de forma regular este 6 de enero. Así que checa el calendario para saber si tu vehículo puede transitar por las calles del Valle de México y evita que una infracción sea el “regalo” inesperado de este día.

¿Qué autos no circulan en Día de Reyes Magos?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa entre las 5:00 y las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado ROSA .

. Terminación de placa 7 y 8 .

. Holograma de verificación 1 y 2.

Autos eléctricos e híbridos perderán exención de refrendo en 2026

¿Quiénes SÍ pueden circular el 6 de enero?

Los siguientes vehículos están exentos y pueden transitar sin temor a multas:

Autos con Holograma 00 y 0 .

. Vehículos eléctricos e híbridos .

. Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad y servicios de emergencia.

Transporte escolar y de carga con permisos vigentes.

¿Dónde aplica la restricción?

Como es costumbre, la medida es válida en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México, incluyendo zonas como Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Reemplacamiento 2026 será obligatorio en varios estados: lista, fechas y requisitos

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Si decides circular teniendo restricción, la multa en este 2026 se mantiene entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un golpe a tu bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además de la posible remisión del vehículo al corralón.