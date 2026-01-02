¿Hay Doble Hoy No Circula el primer viernes de 2026? Estos autos descansan el 2 de enero / abalcazar

¡Primer viernes del año! Tras el descanso del 1 de enero, la actividad en la Ciudad de México comienza a normalizarse. Si tienes planeado salir este viernes 2 de enero, es fundamental que revises si a tu vehículo le toca descansar para evitar que el primer fin de semana del 2026 comience con una infracción.

Recuerda que las restricciones operan de manera habitual pese a ser la primera semana del año, además luego de que la contingencia ambiental que duró algunas horas este jueves, el programa se aplica con normalidad. Por lo que no habrá Doble Hoy No Circula.

>> Se suspende la Fase 1 de Contingencia Ambiental

¿Qué autos no circulan este viernes 2 de enero de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, los vehículos que deben permanecer estacionados entre las 5:00 y las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado AZUL .

. Terminación de placa 9 y 0 .

. Holograma de verificación 1 y 2.

Vehículos que pueden circular sin restricciones

Están exentos de la medida y pueden transitar libremente los siguientes autos:

Hologramas 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Vehículos con placa de discapacidad.

Motocicletas.

Servicios de emergencia, transporte escolar y servicios fúnebres.

>> Reemplacamiento 2026 será obligatorio en varios estados: lista, fechas y requisitos

¿De cuánto es la multa este 2026?

Si las autoridades de tránsito te detienen por infringir el programa, la multa oscila entre las 20 y 30 UMA. Para este inicio de año, esto representa una sanción económica de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente, pendiente de la actualización oficial de la UMA en febrero), además del traslado de tu vehículo al corralón.