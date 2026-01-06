Fernando Carrillo dice que Delcy Rodríguez “Fue su gran amor”; Esto fue lo que dijo sobre la presidenta interina de Venezuela | VIDEO

El actor Fernando Carrillo sorprendió a todos los espectadores al comentar que la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez fue su “gran amor”. Y es que la importancia de este tema radica no solo en algún chisme, sino en la conexión directa entre una de las figuras más importantes del gobierno venezolano actual y el mundo del entretenimiento internacional.

Así que te contamos cuándo fue su romance, qué dijo el actor, y todos los detalles de este gran enredo político y del espectáculo.

¿Es cierto que Fernando Carrillo tuvo un romance con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez?

Recientemente, el actor Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez se volvieron tendencia tras las declaraciones del venezolano en una entrevista que ha dejado a más de uno con la boca abierta

Durante ella, el actor mencionó que ambos compartieron momentos muy cercanos, e incluso, la describió como una mujer “muy brillante e inteligente” y por esto mismo, lo cautivó de inmediato. Asimismo, elogió su preparación y determinación, calificándola como una “mujer de Estado”.

¿Cuándo fue hecha la entrevista?

Estas declaraciones surgieron en una entrevista reciente que rápidamente se viralizó en plataformas digitales. El actor aprovechó el espacio para hablar de su presente y su pasado, mencionando que su relación con Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez es algo que recuerda con respeto, a pesar de las posturas políticas encontradas que puedan existir en la opinión pública.

¿Qué opinó sobre la “presidenta interina” de Venezuela?

Un punto que causó mucha confusión y debate fue cuando se tocó el tema de la estructura política en Venezuela. Carrillo fue cuestionado sobre la posición de su supuesta ex pareja. El actor se mantuvo firme en su apoyo a la figura de Rodríguez, destacando que, más allá de los títulos, ella es una pieza fundamental en el actual esquema de poder y que su admiración por ella sigue intacta.

Este video ha dividido opiniones entre los seguidores del actor en México, pues muchos recuerdan su faceta como galán de telenovelas, mientras que otros cuestionan su cercanía con figuras de la política venezolana. Lo que es un hecho es que la historia de Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez seguirá dando de qué hablar en las próximas semanas.