Venezolana de 78 años dormía cuando una explosión impactó su casa durante operativo contra Nicolás Maduro

“Creía que era un terremoto”, relató la mujer de 78 años tras el estruendo que afectó parte de su hogar en Caracas.

La casa de una mujer venezolana de 78 años en Caracas fue alcanzada por el ataque de las fuerzas de Estados Unidos en Venezuela, en medio de la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero. Así lo dio a conocer la periodista de CNN, Osmary Hernández, quien logró documentar los daños en la vivienda de Elena Bertiz, quien se encontraba durmiendo al momento del ataque.

Muros incompletos, pedazos de madera, vidrios rotos y varias habitaciones afectadas, entre ellas el cuarto de Elena y hasta su árbol de Navidad, fueron algunos de las afectaciones que provocó el artefacto que impactó en su casa.

En eso siento el estruendo… el ruido horrible. Me paro corriendo, me pongo mis zapatos y empiezo a coger algo de ropa porque creía que era un terremoto. Yo veía los aviones que pasaban. El susto que me dio fue que en la cama… imagínate tú, el vidrio estalló. — Elena Bertiz, venezolana damnificada.

A pesar de los daños, ninguna persona resultó lesionada. Sin embargo, de acuerdo con la periodista, la familia de Elena ya realizó una colecta para poder costear las afectaciones que dejaron estos ataques del operativo contra Nicolás Maduro.

Pensé que era tiempo de celebrar, que iba a ser tiempo de celebrar y no de padecer en el sentido de no esperar esto en la casa de tu mamá, que quieres que esté segura, tranquila. Tiene 78 años y lo que menos quieres es pasar por esto. — Patricia Salazar, hija de venezolana damnificada.

De acuerdo con la cadena estadounidense, fueron varias las familias afectadas por este operativo.

