Bloquean Tlalpan a la altura del Metro Viaducto por muerte de motociclista de Iztapalapa | Alternativas Viales

El cierre provocó retrasos en transporte público y congestionamientos en colonias aledañas desde temprana hora. X-@OVIALCDMX

La tarde de este lunes 5 de enero del 2026 se registró un bloqueo total sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de Metro Viaducto, luego de la muerte de un motociclista, lo que generó severas afectaciones a la movilidad en el sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes preliminares, el cierre fue realizado por familiares, amigos y colectivos de motociclistas, quienes se concentraron en ambos sentidos de la vialidad para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos. Los manifestantes colocaron motocicletas, pancartas y bloquearon el paso vehicular, provocando largas filas de automóviles y retrasos en el transporte público.

Te puede interesar: Hallan automóvil de conductora que arrolló a motociclista y escapó en Iztapalapa

17:13 #PrecauciónVial | Manifestantes cierran la circulación de Calz. de Tlalpan a la altura de Av. La Coruña al Norte. #AlternarivaVial Av. Dr. Vértiz y Av. Cuauhtémoc. pic.twitter.com/Ey10KOyVh4 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 5, 2026

Alternativas viales recomendadas

Ante el cierre, autoridades de tránsito recomendaron las siguientes rutas alternas:

Eje Central Lázaro Cárdenas, para quienes se dirigen al Centro

Eje 4 Sur Xola, como vía paralela

Avenida División del Norte, para desplazamientos locales

Viaducto Miguel Alemán, en tramos habilitados

La SSC exhortó a la ciudadanía a anticipar traslados, evitar la zona y mantenerse informada a través de canales oficiales. Hasta el momento, no se ha confirmado la hora de reapertura de la vialidad.

El caso reaviva el debate sobre la seguridad vial en CDMX y la protección de motociclistas, uno de los grupos más vulnerables en accidentes de tránsito.