Bloquean Tlalpan a la altura del Metro Viaducto por muerte de motociclista de Iztapalapa | Alternativas Viales
Familiares y motociclistas exigen justicia por la muerte de Roberto; la circulación permanece afectada por varias horas.
La tarde de este lunes 5 de enero del 2026 se registró un bloqueo total sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de Metro Viaducto, luego de la muerte de un motociclista, lo que generó severas afectaciones a la movilidad en el sur de la Ciudad de México.
De acuerdo con reportes preliminares, el cierre fue realizado por familiares, amigos y colectivos de motociclistas, quienes se concentraron en ambos sentidos de la vialidad para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos. Los manifestantes colocaron motocicletas, pancartas y bloquearon el paso vehicular, provocando largas filas de automóviles y retrasos en el transporte público.
Alternativas viales recomendadas
Ante el cierre, autoridades de tránsito recomendaron las siguientes rutas alternas:
- Eje Central Lázaro Cárdenas, para quienes se dirigen al Centro
- Eje 4 Sur Xola, como vía paralela
- Avenida División del Norte, para desplazamientos locales
- Viaducto Miguel Alemán, en tramos habilitados
La SSC exhortó a la ciudadanía a anticipar traslados, evitar la zona y mantenerse informada a través de canales oficiales. Hasta el momento, no se ha confirmado la hora de reapertura de la vialidad.
El caso reaviva el debate sobre la seguridad vial en CDMX y la protección de motociclistas, uno de los grupos más vulnerables en accidentes de tránsito.