;

  • 05 ENE 2026, Actualizado 23:34

Bloquean Tlalpan a la altura del Metro Viaducto por muerte de motociclista de Iztapalapa | Alternativas Viales

Familiares y motociclistas exigen justicia por la muerte de Roberto; la circulación permanece afectada por varias horas.

El cierre provocó retrasos en transporte público y congestionamientos en colonias aledañas desde temprana hora. X-@OVIALCDMX

El cierre provocó retrasos en transporte público y congestionamientos en colonias aledañas desde temprana hora. X-@OVIALCDMX

Francisco Miranda

La tarde de este lunes 5 de enero del 2026 se registró un bloqueo total sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de Metro Viaducto, luego de la muerte de un motociclista, lo que generó severas afectaciones a la movilidad en el sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes preliminares, el cierre fue realizado por familiares, amigos y colectivos de motociclistas, quienes se concentraron en ambos sentidos de la vialidad para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos. Los manifestantes colocaron motocicletas, pancartas y bloquearon el paso vehicular, provocando largas filas de automóviles y retrasos en el transporte público.

Te puede interesar: Hallan automóvil de conductora que arrolló a motociclista y escapó en Iztapalapa

Alternativas viales recomendadas

Ante el cierre, autoridades de tránsito recomendaron las siguientes rutas alternas:

  • Eje Central Lázaro Cárdenas, para quienes se dirigen al Centro
  • Eje 4 Sur Xola, como vía paralela
  • Avenida División del Norte, para desplazamientos locales
  • Viaducto Miguel Alemán, en tramos habilitados

La SSC exhortó a la ciudadanía a anticipar traslados, evitar la zona y mantenerse informada a través de canales oficiales. Hasta el momento, no se ha confirmado la hora de reapertura de la vialidad.

El caso reaviva el debate sobre la seguridad vial en CDMX y la protección de motociclistas, uno de los grupos más vulnerables en accidentes de tránsito.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad