Rosca de Reyes con acitrón: El ingrediente prohibido que se paga con hasta 12 años de cárcel

Conoce por qué está prohibido el uso de acitrón en México, las multas y sanciones de cárcel por comercializar este dulce de biznaga.

Con la celebración del Día de Reyes, partir la rosca es una tradición que millones de mexicanos celebran cada año durante los primeros días de enero. Sin embargo, si piensas comprar una, debes asegurarte de que no tenga acitrón, ya que este ingrediente está prohibido y su consumo o comercialización puede derivar en multas de miles de pesos y hasta cárcel.

¿Por qué el acitrón está prohibido en México?

Desde hace años, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales alertó que el consumo de acitrón puso en peligro de extinción a la biznaga dulce (o cactus globoso). Científicamente conocida como Echinocactus platyacanthus, esta planta es de donde se extrae la pulpa para elaborar el dulce.

Por mucho tiempo, el acitrón se ha utilizado en platillos tradicionales como:

El pavo de Navidad.

Los chiles en nogada.

La capirotada.

Dulces cristalizados.

La Rosca de Reyes.

¿Por qué la biznaga está prohibida?

La función de esta planta en la naturaleza es muy importante porque retiene el agua de lluvia a través de sus raíces, frena la erosión del suelo y proporciona néctar para abejas y otros polinizadores.

El problema está en su crecimiento, pues una biznaga tarda entre 14 y 40 años en crecer solo 40 centímetros. Debido a esto, la “biznaga de dulce”, “tonel” o “burra” está sujeta a protección especial según la NOM-059-SEMARNAT-2010.

¿Cuál es la multa por usar acitrón en la Rosca de Reyes?

De acuerdo con el Código Penal Federal (Artículo 420), se impondrá una pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días de multa a quien:

Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos [...] de una especie de flora o fauna silvestres considerada endémica, amenazada o en peligro de extinción. — Código Penal Federal.

Además, señala que se aplicará una pena adicional de hasta tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales cuando las conductas afecten un Área Natural Protegida y el uso del acitrón se realice con fines comerciales.

O sea que tanto quienes producen el dulce como las panaderías que lo distribuyen estarían cometiendo un delito federal. Como consumidor, la mejor forma de protegerte es elegir roscas que sustituyan el acitrón por ate de frutas, fruta cristalizada (como higo o papaya).