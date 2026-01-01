Día de Reyes dejará derrama de 5 mil 541 millones de pesos en CDMX

El tianguis del juguete, ubicado a fuera de la estación de metro Balderas

Con motivo de la celebración del Día de Reyes Magos, el próximo seis de enero, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX CDMX) estimó una derrama económica en 5 mil 541 millones de pesos, impulsada por la compra de juguetes, artículos electrónicos, ropa, dulces, bicicletas, reuniones familiares y la tradicional Rosca de Reyes.

¿Cuántas niñas y niños impulsan el consumo por el Día de Reyes?

A través de un comunicado señaló que con base en cifras oficiales del Censo de Población y Vivienda, en la Capital del país, viven 1 millón 652 mil 773 niñas y niños entre 0 y 14 años, sector que dinamiza de manera determinante esta temporada.

¿Qué sectores económicos se verán beneficiados?

Detalló que en estas fechas se beneficiarán 13 mil 419 unidades económicas, entre las que destacan jugueterías, tiendas departamentales, centros comerciales, panaderías y establecimientos dedicados a artículos infantiles. El impacto alcanzará a más de 133 mil personas trabajadoras en la capital.

Vendedores ambulantes comienzan a ofertar juguetes sobre Avenida Circunvalación para celebrar el Día de Reyes.

El presidente de COPARMEX CDMX, Adal Ortiz, destacó la importancia económica y social de esta festividad para la ciudad ya que las celebraciones de Día de Reyes impulsan un dinamismo que fortalece directamente a miles de familias trabajadoras y a quienes emprenden. Esta temporada nos recuerda que la actividad económica también tiene un profundo impacto en la cohesión social y en la alegría de nuestros hogares.

Asimismo, subrayó que 2026 debe asumirse como un año clave para fortalecer el tejido empresarial y modernizar las capacidades de las MiPymes.

“Es momento de impulsar a nuestras empresas con más innovación, más inversión y más inteligencia financiera. En COPARMEX CDMX creemos firmemente que la prosperidad debe sentirse en cada barrio, en cada mercado, en cada comercio de la ciudad; la competitividad y el crecimiento económico deben caminar de la mano de un modelo que no deje a nadie atrás”. —

