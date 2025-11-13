TEST: 7 Arquetipos Femeninos, ¿cuál eres tú?

Los arquetipos femeninos son patrones o representaciones universales de la feminidad que se pueden encontrar en mitos, cuentos, películas y en la vida cotidiana. / Konstantin Yuganov

En entrevista con “Martha Debayle en W”, Aura Medina, psicoterapeuta Transpersonal Especializada en Codependencia y cómo las heridas de

infancia afectan nuestras relaciones de adultos. Autora de los libros: ¿Amor o codependencia?, lo que ellos dicen de ellas, Crea el espacio para el amor y Sanando la herida materna. Audio libro: De la Codependencia a la Conciencia nos habló de 7 arquetipos femeninos que existen y nos dio un TEST para ayudarte a identificar cuál eres tú.

Test: ¿Qué arquetipo eres tú?

Instrucciones: Suma tu mayoría de letras para descubrir cuál es tu arquetipo dominante

1. Cuando me enfrento a un desafío, tiendo a:

A) Buscar apoyo y cuidado de los demás

B) Enfocarme en mi libertad e independencia

C) Reflexionar y buscar conocimiento profundo

D) Dirigir y liderar con autoridad

E) Disfrutar de los placeres sensoriales y emocionales

F) Explorar lo místico y espiritual

G) Enfocarme en la acción y la determinación

2. Mi forma de tomar decisiones se basa principalmente en:

A) El bienestar y la protección de los demás

B) Mi libertad y mis propios intereses

C) La sabiduría y la intuición

D) La autoridad y el poder

13E) Las emociones y los sentimientos

F) La conexión con lo espiritual

G) La determinación y la valentía

3. En mis relaciones interpersonales, suelo destacar por ser:

A) Cálida, compasiva y protectora

B) Independiente, enérgica y libre

C) Paciente, sabia y comprensiva

D) Líder, segura y ambiciosa

E) Apasionada, sensual y afectuosa

F) Intuitiva, mística y reflexiva

G) Audaz, determinada y valiente

4. Cuando me siento perdida o confundida, suelo buscar:

A) Consejo y consuelo en otros

B) Tiempo a solas para reflexionar

C) Conocimiento y sabiduría interior

D) Claridad y dirección en mi autoridad

E) Conexión emocional y afectiva

F) Guía espiritual y conexión con lo trascendental

G) Acción y soluciones prácticas

5. En situaciones de conflicto, tiendo a:

A) Buscar la armonía y el acuerdo

B) Defender mi independencia y libertad

C) Negociar y encontrar soluciones pacíficas

D) Imponer mi autoridad y liderazgo

E) Expresar mis sentimientos y emociones

F) Buscar una perspectiva más profunda y espiritual

G) Afrontar el conflicto con valentía y determinación

Resultados

Mayoría de A- Madre

Mayoría de B- Doncella

Mayoría de C- Sabia

Mayoría de D- Reina

Mayoría de E-Amante

Mayoría de F- Mística

Mayoría de G-Cazadora

¿Qué son los arquetipos?

Los arquetipos femeninos son patrones o representaciones universales de la feminidad que se pueden encontrar en mitos, cuentos, películas y en la vida cotidiana. Estos arquetipos reflejan diferentes aspectos

de la experiencia y la identidad femenina, representan características, comportamientos y roles asociados con lo femenino.

Es importante saber que no hay ninguna regla o lineamiento que establezca que necesitamos encajar en un modelo o limitarnos a experimentar solo una forma de expresión de lo femenino. Lo importante es abrirnos a encontrar y explorar los diferentes aspectos a través de nuestra vida, ese es el proceso de irnos completando.

Estos siete arquetipos integran el prisma total de las características femeninas, son símbolos y son una pieza más en la construcción del rompecabezas que somos.

TIPOS DE ARQUETIPOS

LA MADRE

Es nada menos que la fuente de toda vida. Ella representa el amor y la crianza que los seres humanos necesitan desde el primer día. Su mayor don es sostener y renovar su entorno, que puede tomar la forma de una familia, un jardín o un proyecto comunitario.

Vive y respira autoridad femenina y fomenta el crecimiento dondequiera que vaya. Ella preside el reino de la vida y la muerte. Y tiene el corazón de una leona: si amenazas a lo que es querido por ella... Te espera un viaje. Defiende a los que ama a toda costa.

Dones: Amor y nutrimiento.

Retos: Codependencia, falta de límites.

Energía: Cálida, apoyadora.

Este arquetipo es la fuente de toda vida. Ella representa el amor y la crianza que los seres humanos necesitan desde el primer día. / Natalia Lebedinskaia Ampliar

LA REINA

Este arquetipo femenino es una líder natural. Hacerse cargo es algo natural para ella y guía a quienes la rodean con confianza y gracia. Las mujeres que encarnan el Arquetipo de la Reina son figuras influyentes.

La Reina está constantemente ocupada construyendo su imperio, ya sea a través de la curaduría de sus círculos sociales o el crecimiento de su carrera. Tener el control de las cosas y supervisar el campo de juego le da una sensación de poder y significado.

Tiene una personalidad muy social y un gran don para la creación de redes y sabe exactamente cómo llegar a las personas adecuadas. Tanto como amiga como compañera, es increíblemente leal una vez que te ganas su confianza.

Dones: Liderazgo y poder personal.

Retos: Celos, control.

Energía: Auto confianza, edificante.

Este arquetipo es una líder natural. / nazarkru Ampliar

LA DONCELLA

Es la encarnación de la juventud y la inocencia: todavía está fuertemente conectada con su niña interior, de buen corazón y capaz de ver el mundo con nuevos ojos todos los días.

Su inocencia es entrañable para quienes la rodean y detrás de su apariencia a veces tímida, se descubre un personaje lleno de matices sabrosos. Si eres una doncella arquetípica, tu alegría y creatividad pueden iluminar una habitación, y es posible que ni siquiera seas consciente de ello.

Dones: Curiosidad y potencial de crecimiento.

Retos: Ingenuidad, pasividad.

Energía: Inocente, juguetona.

Maria Korneeva Ampliar

LA MUJER SABIA

Es una buscadora de la verdad de corazón. Es una pensadora brillante, impulsada por el deseo de saber.

Eso incluye tanto el mundo exterior como su yo más íntimo.

Se caracteriza por “la cabeza sobre el corazón”. No se deja llevar fácilmente por sus emociones: su tendencia natural es priorizar la lógica y el pensamiento con propósito en su proceso de toma de decisiones.

El verdadero propósito de la mujer sabia está estrechamente relacionado con ayudar a los demás con su

perspicacia. Una persona demasiado centrada en la mente puede convertirse fácilmente en manipuladora

o egocéntrica: el antídoto es dar.

Dones: Claridad y maestría.

Retos: Acceder emociones, salirse de la cabeza.

Energía: Racional, sabia.

LA CAZADORA

No le gusta que la coloquen en una caja: su mayor precepto es la libertad y hará todo lo que esté a su

alcance para liberarse de cualquier restricción que la detenga.

No le importan demasiado las opiniones de otras personas ni requiere su validación. La Cazadora es muy

independiente y sabe valerse por sí misma, sin tener que hacerlo ni querer depender de los demás.

Si la Cazadora tuviera que resumirse en una cita, estas palabras de Charlotte Brontë capturan bastante

bien el sentimiento: “No soy un ave y ninguna red me atrapa: soy un ser humano libre con una voluntad

independiente".

16Es perfectamente feliz haciendo lo suyo, lo que a menudo la hace parecer poco convencional.

Secretamente, le gusta ser un poco rebelde.

Dones: Libertad e independencia.

Retos: Desapegada, miedo a la vulnerabilidad.

Energía: Fuerte, valiente.

LA AMANTE

Representa la pasión, la sensualidad y las profundas conexiones emocionales en las mujeres. Significa la necesidad de intimidad y el deseo de relaciones fuertes y significativas.

Es la energía creativa y potencial en las mujeres. Es una expresión del instinto humano básico de procrear y conectarse. El arquetipo de la amante se caracteriza por el disfrute de los placeres de la vida, entre ellos: Intimidad, Sensualidad, Hedonismo, Placeres sexuales, Oler flores, Ver puestas de sol y comer bien.

Dones: Pasión e intimidad

Retos: Compromiso, necesidad de validación

Energía: Magnética, sensual

LA MÍSTICA

De los 7 Arquetipos Femeninos, ella es la más inclinada espiritualmente: le encanta explorar y ponerse en contacto con su mundo interior.

Sabe cómo crear un hogar dentro de sí misma. Especialmente cuando percibe una falta de equilibrio, dedica su energía a crear armonía entre sí misma y su entorno.

La paz interior es su prioridad número uno. El místico tiene altos niveles de autoconciencia y camina conscientemente por la vida. Dicho esto, puede ser un poco hogareña y no sería una sorpresa encontrarla viviendo en una pequeña cabaña en el campo.

Su intuición le da una visión de las acciones de otras personas, pero prefiere permanecer en un segundo plano. Si bien a menudo se la pasa por alto, en realidad tiene mucho que aportar a una conversación cuando el tema es de su agrado.

Dones: Intuición, profunda reflexión.

Retos: Pérdida de realidad, aislamiento.

Energía: Calma, balanceada.