Hoy No Circula 5 de enero: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex antes de la llegada de los Reyes Magos?( Getty Images )

Este lunes 5 de enero es un día de mucha actividad en el Valle de México, pues muchos regresan a las actividades laborales habituales tras las festividades decembrinas, además de que se juntan las compras de última hora para recibir a los Reyes Magos. Si tienes planeado salir por los regalos o regresas de unas vacaciones o de hacer home office, es fundamental que revises Hoy No Circula para saber si tu vehículo tiene permiso para salir.

Evita que una multa o el corralón detengan tus planes en este inicio de 2026.

¿Qué autos no circulan el 5 de enero?

Según el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa este lunes, entre las 5:00 y las 22:00 horas, son:

Vehículos con engomado AMARILLO.

Terminación de placa 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes pueden circular sin restricciones en el primer lunes del 2026?

Los vehículos que quedan exentos de esta medida y pueden transitar libremente para ayudar a Melchor, Gaspar y Baltasar son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia y transporte escolar con permiso.

>> Autos Chocolate: ¿Qué va a pasar con estos carros ahora que Sheinbaum acabó con el programa de AMLO?

Recuerda que, en el Estado de México, el programa aplica en los 18 municipios conurbados, entre los que destacan:

Ecatepec de Morelos

Nezahualcóyotl

Naucalpan de Juárez

Tlalnepantla de Baz

Cuautitlán Izcalli

Huixquilucan

>> Tenencia en CDMX 2026: ¿Qué autos exentan? Guía de condonación y cómo tener el 100% de descuento

¿De cuánto es la multa del Hoy No Circula en 2026?

No respetar el programa Hoy No Circula puede resultar en una multa de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumado al riesgo de que tu vehículo sea remitido al depósito vehicular.