Autos Chocolate: ¿Qué va a pasar con estos carros ahora que Sheinbaum acabó con el programa de AMLO?

El programa impulsado por AMLO ya no seguirá vigente; esto es lo que debes saber para evitar sanciones. Getty Images

A partir del 1 de enero de 2026, el Gobierno de México puso fin oficialmente al programa de regularización de vehículos usados importados de manera irregular, conocidos popularmente como “autos chocolate”, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El programa fue lanzado en 2022 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para ofrecer certeza jurídica y protección patrimonial a propietarios de autos provenientes principalmente de Estados Unidos y Canadá que no contaban con documentación de importación definitiva. En sus años de vigencia, permitió legalizar más de 2.5 millones de vehículos bajo condiciones simplificadas.

Sin embargo, la administración actual consideró que la medida ya cumplió su objetivo y que su continuidad podría fomentar malas prácticas de importación, problemas ambientales y distorsiones en el mercado automotor, por lo que decidió abrogar el decreto que facilitaba este procedimiento excepcional.

En sus años de vigencia, permitió legalizar más de 2.5 millones de vehículos. Getty Images Ampliar

¿Qué significa esto para los autos chocolate?

Con la cancelación del programa:

Ya no se aceptarán nuevos trámites de regularización bajo el esquema especial de AMLO.

Los propietarios que aún no legalizaron su auto deberán recurrir a las normas generales de importación, sujetas a aranceles, requisitos ambientales, de seguridad y límites de antigüedad establecidos por la Ley Aduanera y tratados comerciales internacionales.

Las importaciones de vehículos usados se regirán por las reglas estándar aplicadas a nivel internacional, alineadas con el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Implicaciones para los propietarios de Autos Chocolate

Los especialistas automotrices sostienen que esta medida puede:

Aumentar el costo de legalizar un vehículo extranjero si se importa bajo las reglas comunes.

Generar mayor certeza jurídica y seguridad vial al reforzar controles aduaneros y de trazabilidad para vehículos que circulen en el país.

Mercado y seguridad en México

La decisión también ha recibido apoyo de la industria automotriz nacional, que durante años afirmó que la regularización masiva perjudicó la competencia, contribuyó a importar unidades con altos niveles de contaminación y afectó las ventas de autos nuevos.

En resumen, la eliminación del programa de autos chocolate marca un cambio en la política vehicular de México: se cierra un capítulo de regularización masiva y se avanza hacia un ordenamiento más estricto del parque automotor, con implicaciones económicas, ambientales y de seguridad para quienes deseen importar o legalizar vehículos usados.