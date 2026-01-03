Hoy No Circula Sabatino 3 de enero: Evita multas el primer fin de semana del 2026; estos autos no salen( Getty Images )

Si tienes planes para salir a disfrutar de la ciudad, ir de compras o visitar a la familia este sábado 3 de enero, es muy importante que verifiques las restricciones del programa Hoy No Circula Sabatino.

Al tratarse del primer sábado del mes, las limitaciones aplican de forma distinta para los vehículos con Holograma 1. Evita que una infracción arruine tu descanso y conoce si tu auto debe quedarse en casa.

¿Qué autos no circulan este sábado 3 de enero?

De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este sábado, entre las 5:00 y las 22:00 horas, descansan los siguientes vehículos:

Holograma 1: Vehículos con terminación de placa NON (1, 3, 5, 7 y 9).

Holograma 2: Todos los vehículos con este holograma, sin importar su terminación de placa.

Placas foráneas: Todos los vehículos con placas de otros estados (que no cuenten con holograma 0 o 00 vigente) tienen restringida la circulación.

>> Autos Chocolate: ¿Qué va a pasar con estos carros ahora que Sheinbaum acabó con el programa de AMLO?

¿Quiénes pueden circular libremente?

Los vehículos que están exentos de las restricciones sabatinas y pueden transitar sin problemas son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de salud y transporte de carga con permiso.

Cómo aplica el Hoy No Circula en Edomex

Recuerda que estas medidas se aplican en las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios conurbados del Estado de México, incluyendo zonas de alta afluencia como:

Naucalpan

Tlalnepantla

Cuautitlán Izcalli

Ecatepec

Nezahualcóyotl

>> Tenencia en CDMX 2026: ¿Qué autos exentan? Guía de condonación y cómo tener el 100% de descuento

Multas para el inicio de 2026

Si decides ignorar la restricción, la multa puede ir de las 20 a las 30 UMA, lo que se traduce en un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del traslado de tu vehículo al corralón.