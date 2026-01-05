Estima Canaco CDMX derrama millonaria por el Día de Reyes 2026

La Canaco CDMX recomienda a los Reyes Magos anticipar sus compras y los invita a que lo hagan en establecimientos formales para garantizar la calidad de los productos

De acuerdo con la estimación realizada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la llegada de los Reyes Magos impactará de manera positiva la economía de la Ciudad de México.

Este 2026, esta celebración aportará una derrama económica de 4 mil 145 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 5.3% en comparación con el año anterior.

“El Día de Reyes no solo es una fecha de gran arraigo cultural y familiar, sino también un pilar fundamental para el comercio de la capital, marcando un inicio de año dinámico para las ventas”, comentó Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX.

¿Cuánto gastarán los Reyes Magos por niño en la CDMX?

De acuerdo con el organismo empresarial, Melchor, Gaspar y Baltazar destinarán un gasto promedio de 2,508 pesos por cada niño y niña. En esta ocasión, los niños optaron por solicitar a los Reyes artículos como drones, autos a control remoto, figuras de acción, videojuegos y consolas, teléfonos celulares; bicicletas, triciclos y scooters como opciones recurrentes para fomentar la actividad al aire libre, así como sets de construcción, muñecas y peluches coleccionables que se mantienen como regalos tradicionales.

¿Qué recomendaciones hace la Canaco CDMX a los consumidores?

Por ello, la Canaco CDMX recomienda a los Reyes Magos anticipar sus compras y los invita a que lo hagan en establecimientos formales para garantizar la calidad de los productos y apoyar la economía local.

Como dato adicional, se espera que las 3,722 panaderías de la Ciudad de México elaboren la ya tradicional rosca de Reyes.

