Barry J. Pollack: ¿Quién es el abogado que defiende a Nicolás Maduro?

El nombre de Barry J. Pollack comenzó a resonar con fuerza tras confirmarse que encabeza la defensa legal del presidente venezolano Nicolás Maduro ante tribunales de Estados Unidos. Se trata de un abogado penalista con amplia trayectoria en el sistema judicial estadounidense, particularmente en casos de alto impacto político y mediático.

Te puede interesar: Maduro se declara inocente y prisionero de guerra

Un abogado con pasado en la fiscalía federal

Barry J. Pollack es un abogado estadounidense especializado en derecho penal federal y defensa criminal. Antes de ejercer como defensor privado, fue fiscal federal adjunto en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), una de las fiscalías más influyentes del país, conocida por llevar casos de crimen organizado, narcotráfico, corrupción y delitos financieros.

Nicolás Maduro negó todos los cargos y afirmó ante el juez que su captura fue un secuestro. Getty Images / XNY/Star Max Ampliar

Su paso por la fiscalía le permitió conocer a fondo las estrategias del gobierno federal, una experiencia que suele ser clave cuando enfrenta procesos penales complejos del lado de la defensa.

Especialista en casos complejos y de alto perfil

En su práctica privada, Pollack se ha enfocado en litigios penales de gran complejidad, incluidos aquellos con componentes internacionales, acusaciones graves y fuerte escrutinio público. De acuerdo con información profesional disponible, ha participado en defensas relacionadas con acusaciones federales, procesos de extradición, sanciones y delitos financieros, ámbitos que suelen involucrar cooperación entre agencias estadounidenses.

Ese perfil técnico explica por qué su nombre aparece en un caso que no solo es judicial, sino también político y diplomático.

Barry J. Pollack es un abogado estadounidense especializado en derecho penal federal y defensa criminal. Ampliar

El rol de Pollack en la defensa de Maduro

Como abogado principal, Pollack será responsable de diseñar la estrategia legal, responder a las acusaciones formales del gobierno estadounidense y representar a su cliente en audiencias clave ante una corte federal. Su labor se centrará en el terreno jurídico, independientemente del debate político que rodea el caso.

Un juicio con impacto internacional

La participación de Barry J. Pollack coloca el proceso en manos de un abogado con conocimiento profundo del sistema penal de EE. UU. y experiencia en escenarios de alta presión. El desarrollo del juicio será seguido de cerca no solo por tribunales, sino por gobiernos y organismos internacionales, convirtiendo su papel en uno de los más relevantes del proceso.