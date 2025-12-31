;

Hoy No Circula 1 de enero: ¿Qué autos descansan el primer día del 2026 en CDMX y Edomex?

Hoy No Circula 1 de enero: ¿Qué autos descansan el primer día del 2026 en CDMX y Edomex?

¡Arrancamos el 2026! Si tienes planes para el recalentado o necesitas trasladarte este jueves 1 de enero, es de vital importancia que verifiques si tu vehículo puede circular. A pesar de ser un día de asueto oficial, el programa Hoy No Circula se mantiene vigente de manera habitual en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México.

Además, recuerda que históricamente el 1 de enero es un día con alta probabilidad de Contingencia Ambiental debido a las emisiones por fogatas y pirotecnia de las celebraciones de Año Nuevo.

¿Qué autos no circulan este jueves 1 de enero de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa este jueves, entre las 5:00 y las 22:00 horas, son:

  • Vehículos con engomado VERDE.
  • Terminación de placa 1 y 2.
  • Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes están exentos de la medida?

Los vehículos que pueden circular sin restricciones este inicio de año son:

  • Autos con Holograma 00 y 0.
  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Motocicletas.
  • Vehículos con placa de discapacidad, servicios de emergencia y transporte de pasajeros.

¿En dónde aplica el programa?

La restricción es obligatoria en las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios conurbados del Edomex, como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Huixquilucan, por mencionar algunos.

Multas para este 2026

No respetar el Hoy No Circula en este primer día del año te podría costar una multa de entre 20 y 30 UMA, lo que representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (sujeto a actualización de la UMA), además de que tu auto podría terminar en el corralón.

