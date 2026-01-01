;

Se suspende la Fase 1 de Contingencia Ambiental

La Comisión Ambiental de la Megalópolis detectó una mejoría en la calidad del aire después de 11 horas de contingencia

C. Sánchez

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas PM2.5 en el sureste del Valle de México que se activó durante el primer día de 2026

Esto, luego de la mejoría paulatina de la calidad del aire, por lo que a las 20:00 horas la mayoría de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, registran una calidad del aire para PM2.5 Aceptable y Buena.

Debido a la ventilación de las últimas horas y las condiciones meteorológicas que permitieron la dispersión de contaminantes, la tendencia se inclina a la disminución de las concentraciones.

