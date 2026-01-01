¿Ya pasó el camión de la basura? Hoy es jueves de residuos orgánicos en CDMX

Este jueves 1 de enero inicia el programa "Basura Cero" en la CDMX.

¿Ya pasó el camión de la basura? Hoy es jueves y corresponde sacar los residuos orgánicos en la Ciudad de México, como parte de la nueva gestión de residuos que entró en vigor este 1 de enero de 2026, conocida como “Basura Cero”.

A partir de este jueves, la capital del país implementa un nuevo esquema de manejo de desechos que busca reducir desperdicios y fomentar una economía circular, de acuerdo con lo informado por autoridades capitalinas y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).

¿Qué dijo SEDEMA sobre los residuos orgánicos?

A través de sus redes sociales, la titular de la SEDEMA recordó que los jueves corresponde la entrega de residuos orgánicos al sistema de recolección de basura de la Ciudad de México.

Estos residuos podrán ser transformados en fertilizante, carbón vegetal o biogás, procesos que se agilizan al llegar a las plantas de transferencia.

Hoy comienza una nueva era en la gestión integral de los residuos.



Bienvenida la economía circular como el nuevo paradigma de gestión, consumo y producción de residuos.



¿Qué días se recoge la basura orgánica en CDMX?

De acuerdo con el nuevo esquema oficial, los residuos orgánicos CDMX se recolectan los siguientes días:

Martes

Jueves

Sábado

¿Cómo debe separarse la basura en casa?

La SEDEMA informó que la separación domiciliaria debe realizarse conforme a un código de colores, el cual permite identificar el tipo de residuos a entregar:

Orgánicos (Verde): restos de comida, cáscaras de frutas y verduras, café y residuos de jardinería.

restos de comida, cáscaras de frutas y verduras, café y residuos de jardinería. Días de recolección: martes, jueves y sábado.

martes, jueves y sábado. Inorgánicos reciclables (Gris): papel, cartón, vidrio, plástico, metal y ropa. Estos materiales regresan a la industria para convertirse en nuevos productos.

papel, cartón, vidrio, plástico, metal y ropa. Estos materiales regresan a la industria para convertirse en nuevos productos. Inorgánicos no reciclables (Naranja): residuos sanitarios como papel higiénico, pañales, colillas de cigarro, preservativos y material curativo.

residuos sanitarios como papel higiénico, pañales, colillas de cigarro, preservativos y material curativo. Días de recolección: lunes, miércoles, viernes y domingo.

¿Qué pasa con los residuos voluminosos?

Los residuos de manejo especial y voluminosos como colchones, muebles, electrodomésticos y llantas se recolectan los domingos o deben llevarse a centros de acopio autorizados, según corresponda.

Las autoridades capitalinas reiteraron que la correcta separación desde casa es clave para el éxito del nuevo modelo de gestión de residuos en la Ciudad de México.

