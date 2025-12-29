¿Cómo separar tus residuos en CDMX? Guía para cumplir con la nueva ley

Trabajadores de limpieza de la ciudad dicen no tener la infraestructura ni conocimiento de los nuevos lineamientos para el modo de recolección que se espera para el 2026.

Este lunes la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó el arranque de la campaña preventiva de separación de residuos sólidos “Transforma tu Ciudad: cada residuo en su lugar”, con el objetivo de iniciar una nueva era en esta materia en la capital del país.

Cada color tiene su día y su sentido: orgánicos, inorgánicos reciclables y residuos no reciclables. Separarlos correctamente ayuda a reducir la contaminación, facilita el trabajo de quienes mantienen limpia la ciudad y nos permite avanzar hacia un modelo más sustentable.… pic.twitter.com/cStesBPh7d — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 29, 2025

¿Cuándo será obligatoria la entrega de residuos separados?

La mandataria local anunció que a partir del 1 de enero de 2026 la población deberá entregar sus desechos separados a los camiones recolectores en orgánicos, reciclables y no reciclables con el propósito de reducir la cantidad de residuos que llegue a rellenos sanitarios y dar una segunda vida a los materiales aprovechables.

La Jefa de Gobierno afirmó que el personal de recolección fue capacitado para recibir los residuos separados y recordó que uno de los compromisos de su administración es que para 2030 al menos la mitad de los residuos producidos en la ciudad se transformen y dejen de llegar mezclados a disposición final.

¿Cómo funcionará la nueva estrategia de manejo de residuos?

En la alcaldía Azcapotzalco Brugada Molina entregó personalmente tres contenedores diferenciados, verde para residuos orgánicos, gris para reciclables y naranja para no reciclables, explicando a vecinas y vecinos la forma correcta de la separación de los desechos y la importancia de adoptar estos nuevos hábitos desde el hogar.

Durante el acto efectuado en el Parque de La República Democrática de Alemania, colonia Pro Hogar, destacó que la ciudad cuenta con 12 estaciones de transferencia que reciben diariamente alrededor de 8 mil 500 toneladas de residuos, mismos que comenzarán a ser recolectados por separado desde su origen.

Recordó que 7 mil toneladas terminan en rellenos sanitarios, de las cuales cerca de 56 por ciento corresponden a residuos orgánicos, alrededor de 21 por ciento son reciclables inorgánicos y aproximadamente otro 21 por ciento no son aprovechables.

Enfatizó que se dejará de usar el concepto de “basura” y se adoptará el término “residuo”, al tratarse de materiales con valor que pueden reutilizarse, reciclarse o transformarse.

“Cada persona en la Ciudad de México produce 1.07 kilogramos de residuos al día. Somos la segunda entidad que más genera en el país, por eso necesitamos iniciar el cambio desde casa”. —

La Jefa de Gobierno de la CDMX aseveró que el 6 de enero entregará, junto con las 16 alcaldías de la Ciudad de México, un total de 50 camiones recolectores de residuos, como parte del compromiso asumido por su gobierno: por cada unidad que aporte una alcaldía, la administración capitalina sumará otra adicional, garantizando así la capacidad de recolección.

