¿Qué es el programa ‘Basura Cero’? Te dejamos el plan de la capital para disminuir los residuos y cuidar el medio ambiente

La Ciudad de México genera diariamente toneladas de residuos que, si no se gestionan correctamente, terminan saturando rellenos sanitarios y contaminando nuestro entorno. Ante este reto, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) ha impulsado el programa “Basura Cero”, una estrategia de economía circular que busca reducir drásticamente el envío de desperdicios a los vertederos.

Aquí te explicamos de qué trata este programa, cómo beneficia a la ciudad y, sobre todo, cómo puedes participar desde tu casa para mejorar el medio ambiente este 2026.

¿Qué es el programa Basura Cero?

No se trata solo de recoger la basura, sino de cambiar el modelo de consumo. El programa se basa en la Economía Circular, donde el valor de los productos y materiales se mantiene durante el mayor tiempo posible.

Reducción en la fuente: Fomentar que los ciudadanos y empresas generen menos basura desde el inicio.

Fomentar que los ciudadanos y empresas generen menos basura desde el inicio. Separación eficiente: La clave del éxito es la correcta división de los residuos para que puedan ser reciclados o compostados.

La clave del éxito es la correcta división de los residuos para que puedan ser reciclados o compostados. Aprovechamiento total: Lo que antes era “desperdicio” ahora se utiliza para crear composta (orgánicos) o generar energía y nuevos productos (inorgánicos).

La guía definitiva para el programa ‘Basura Cero’

Para que el programa funcione, la SEDEMA recuerda que la separación en casa debe seguir este esquema oficial:

Orgánicos (Verde): Restos de comida, cáscaras de fruta, verdura, café y residuos de jardinería. Estos se convierten en fertilizante.

Restos de comida, cáscaras de fruta, verdura, café y residuos de jardinería. Estos se convierten en fertilizante. Inorgánicos Reciclables (Gris): Papel, cartón, vidrio, plástico, metal y ropa. Son materiales que regresan a la industria para convertirse en nuevos objetos.

Papel, cartón, vidrio, plástico, metal y ropa. Son materiales que regresan a la industria para convertirse en nuevos objetos. Inorgánicos No Reciclables (Naranja): Residuos sanitarios (papel higiénico, pañales), colillas de cigarro, preservativos y material curativo.

Residuos sanitarios (papel higiénico, pañales), colillas de cigarro, preservativos y material curativo. Manejo Especial y Voluminosos (Domingos): Colchones, muebles, electrodomésticos y llantas. Recuerda que estos deben entregarse en días específicos o centros de acopio autorizados.

Al reducir la basura que generas, contribuyes a:

Disminuir los gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático.

que aceleran el cambio climático. Ahorrar recursos públicos que se gastan en el traslado y disposición final de la basura.

que se gastan en el traslado y disposición final de la basura. Impulsar empleos verdes en las plantas de selección y reciclaje de la CDMX.

Revisa el calendario de recolección de tu alcaldía, ya que los días de paso del camión están sincronizados con el tipo de residuo para maximizar el reciclaje. ¡La basura solo es basura si no se separa!