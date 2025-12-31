¡El mundo celebra la llegada del Año Nuevo 2026!

Millones de personas ya le dieron la bienvenida al Año Nuevo 2026 en varias partes del mundo, debido a los diferentes husos horarios, principalmente en los países ubicados en el Pacífico, Europa, Asia y África.

¿Qué países fueron los primeros en recibir el Año Nuevo?

La isla de Kiribati, en Oceanía, es el primer lugar del planeta en celebrar la entrada del 2026, su diferencia horaria con el continente americano es de 17 horas aproximadamente.

Conocida también como La Isla de la Navidad, esa nación se encuentra en el centro del Océano Pacífico.

Sídney, en Australia, y Auckland, en Nueva Zelanda, se convirtieron en las primeras grandes ciudades del mundo en dar la bienvenida a 2026, con más de un millón de personas celebrando el inicio de año.

Los fuegos artificiales iluminaron los cielos sobre el puerto de Sídney y la Sky Tower, la estructura más alta de Nueva Zelanda.

En Japón, las campanas de los templos sonaron en todo el país mientras la gente se reunía en santuarios y templos para dar la bienvenida al nuevo año.

Samoa fue el primer país en dar la bienvenida al Año Nuevo. En Rusia y varios países insulares del Pacífico, como Tuvalu y Nauru, comenzaron los festejos.

¿Cómo se celebró la llegada de 2026 en otras regiones del mundo?

China, al ritmo de tambores por un concierto en una sección de la Gran Muralla, inició el 2026, al igual que las naciones del Sudeste Asiático, como Laos, Vietnam, Camboya y Tailandia, seguidos de Birmania y las Islas Cocos.

Los países de Europa Occidental, como Francia, Alemania y España, celebraron la llegada del Año Nuevo.

El Reino Unido y Portugal, junto con varios países de África Occidental, lo hicieron a la medianoche.

Catar recibió el Año Nuevo con un espectáculo de fuegos artificiales. La ciudad de Lusail, ubicada al norte de Doha, organizó un show de pirotecnia para celebrar el Año Nuevo.

Por otro lado, en los Emiratos Árabes Unidos, recibieron el Año Nuevo con espectáculos en vivo y fuegos artificiales.

El Burj Khalifa, el mayor rascacielos del mundo, desplegó un imponente espectáculo de luces que iluminó la noche en Dubái.

