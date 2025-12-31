Claudia Sheinbaum envía mensaje de Año Nuevo 2026: Desea salud y bienestar a las familias mexicanas

Salud, bienestar y mucho amor para este Nuevo Año 2026, deseó este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum a las familias mexicanas.

“Yo quiero desearles a todas y a todos salud, mucho bienestar y sobre todo mucho amor a sus familias, al prójimo y a nuestra patria a México, todo lo mejor de mi parte”, así lo dijo en un video con motivo del inicio del 2026, difundido en sus redes sociales.

¿Qué expresó en su mensaje de Año Nuevo?

En el videomensaje de un minuto, Sheinbaum Pardo aseguró que se trata de momentos de reflexión en estas últimas horas del año.

“Hoy 31 de diciembre de 2025, último día del año, quiero desearles todo lo mejor a todas las familias mexicanas a las que estamos en México en nuestro territorio y a todas las que se encuentran en Estados Unidos, nuestras paisanos y paisanos o en cualquier otro país, que la pasen muy cerca de las familias, son momentos de reflexión siempre. Hacemos un recuento de lo que ocurrió este año y de buenos deseos para el próximo año”, agregó la presidenta.

¿Cuál será su compromiso para 2026?

La mandataria adelantó que durante 2026, seguirá dedicada en cuerpo y alma en México, por el bien de todas y de todos.

“Que sepan que el próximo año me seguiré dedicando en cuerpo y alma, por el bien de todas y de todos los mexicanos que viva México, y que vivan todas y todos ustedes. Feliz año”, finalizó.

