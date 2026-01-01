Donald Trump aclara su estado de salud y explica la superstición que le causa moretones en las manos / The Washington Post

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ignora las recomendaciones de sus médicos y confía más en supersticiones y sus genes al momento de vigilar su salud, reveló el propio mandatario.

En entrevista con The Wall Street Journal, Trump de 79 años explicó por qué tiene constantes moretones en las manos, terminando con una de las interrogantes que ha causado más especulaciones sobre su estado de salud.

¿Por qué Donald Trump tiene moretones en las manos?

Contrario a lo que recomiendan sus médicos, Donald Trump mantiene el hábito de tomar una dosis diaria de 325 miligramos de aspirina, muy superior a los 81 miligramos que le piden ingerir.

sin embargo él prefiere seguir con su hábito de 20 años, que mantiene por algún tipo de superstición para mantener su sangre a su gusto: “Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre, y no quiero sangre espesa fluyendo por mi corazón. Quiero sangre fina fluyendo por mi corazón”, explicó.

“Tengo muy buena genética”

En la entrevista con WSJ, Trump reiteró que cuenta con una salud excelente, algo que secunda su médico. “La genética es muy importante. Y yo tengo muy buena genética”, aseguró.

Comentó que lamenta el estudio que se hizo en octubre para descartar problemas cardiovasculares por la atención y los rumores que despertó sobre su salud, pero que este procedimiento solo confirmó que está en plena forma.

Además, en esta entrevista negó rotundamente quedarse dormido durante sus reuniones, aunque varios medios lo han captado de esa forma en más de una ocasión despertando conversaciones sobre posibles síntomas de la vejez.

Trump ignora otras recomendaciones médicas

El mandatario presumió que su consumo de aspirina no es el único hábito donde ignora las recomendaciones de sus médico, pues aunque lo diagnosticaron una insuficiencia venosa crónica a mediados de 2025, solo usó medias de compresión brevemente, pero dejó de hacerlo porque le causaron incomodidad.

Además rechaza hacer ejercicio y solo practica golf de manera ocasional, mientras mantiene su dieta habitual basada en comida ultraprocesada como hamburguesas, pizzas, refresco y malteadas.

¿Para qué sirve la aspirina?

Además de ayudar a reducir la fiebre, aliviar dolores leves y la inflamación la aspirina sirve para diluir la sangre y prevenir la formación de coágulos, por lo que podría reducir el riesgo de ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares. Bajo supervisión médica, puede servir para prevenir estos eventos o evitar uno nuevo.

Pese a estos efectos benéficos, el consumo diario de aspirina puede acarrear efectos secundarios como:

Aumenta el riesgo de sangrado

Sangrado en el tracto intestinal

Sangrado cerebral

Aparición de úlceras

