Trump confisca mega buque petrolero muy cerca de las costas de Venezuela

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela volvió a escalar este miércoles luego de que el presidente Donald Trump confirmó que su Gobierno confiscó un mega buque petrolero muy cerca de las costas venezolanas.

El anuncio, realizado durante un evento público, desató inquietud diplomática y provocó un aumento inmediato en los precios internacionales del petróleo.

U.S. Attorney General Pam Bondi has officially announced and published footage from today’s seizure of a sanctioned oil tanker in the Southern Caribbean off the coast of Venezuela, reportedly carried out by the Federal Bureau of Investigation (FBI), Homeland Security… pic.twitter.com/08Z4GRTijy — OSINTdefender (@sentdefender) December 10, 2025

“Acabamos de incautar un petrolero en las costas de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande de la historia, de hecho, y hay otras cosas sucediendo”, afirmó Trump, sin ofrecer más detalles sobre la operación.

Según Trump, esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio para frenar el flujo de petróleo supuestamente vinculado a operaciones ilegales o sancionadas.

La acción ocurre en un momento en que Washington ha reforzado su presencia militar en la región. El despliegue incluye un portaaviones, aviones de combate y decenas de miles de soldados estadounidenses, aumentando la presión sobre el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

U.S. President Donald J. Trump stated that Colombian President Gustavo Petro, who was democratically elected by the people in 2022 and is set to serve until 2026, will “be next” after Venezuela’s Nicolás Maduro. pic.twitter.com/VF2cYGPa0q — OSINTdefender (@sentdefender) December 10, 2025

Tres funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron que la operación fue ejecutada por la Guardia Costera de Estados Unidos.

Hasta el momento, el gobierno de Venezuela no ha emitido comentarios oficiales sobre la incautación ni sobre el despliegue militar anunciado por Trump.

Lo único claro es que esta operación abre un nuevo capítulo en la creciente disputa geopolítica entre Washington y Caracas, con posibles repercusiones en los mercados energéticos y la seguridad regional.