Abandonan a abuelita con hipotermia y moretones en una silla de ruedas rumbo a Playa Bagdad, Matamoros

Localizan a adulta mayor con hipotermia en una silla de ruedas rumbo a Playa Bagdad, Tamaulipas.

Una mujer de la tercera edad, que vestía pants negro y sudadera gris, y tenía una botella de refresco sobre las piernas, fue rescatada luego de que un reporte ciudadano anónimo alertara que se encontraba abandonada en una silla de ruedas en una brecha rumbo a Playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas, a la altura del kilómetro del Ejido Morelos.

Debido a su estado, inicialmente se creyó que había muerto.

Al sitio acudieron elementos de la Cruz Roja, quienes auxiliaron a la mujer, que se encontraba desmayada.

TE PUEDE INTERESAR: Sufren adultos mayores maltrato y no denuncian por ser familiar su agresor

Durante la valoración, los paramédicos determinaron que presentaba hipotermia, además de moretones en distintas partes de su cuerpo y un estado general de salud deteriorado, por lo que fue trasladada al Hospital General de Matamoros para continuar bajo observación médica.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer; pero, se estima que tendría entre 70 y 80 años. Las autoridades ya trabajan en la localización de sus familiares y, en su caso, en el deslinde de responsabilidades por su presunto abandono.

TE PUEDE INTERESAR: San Luis Potosí investiga maltrato y violencia a adultos mayores en casa de asistencia | VIDEO