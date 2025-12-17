;

  • 17 DIC 2025, Actualizado 20:35

Abandonan a abuelita con hipotermia y moretones en una silla de ruedas rumbo a Playa Bagdad, Matamoros

La mujer fue trasladada al Hospital General de Matamoros para continuar bajo observación médica

Localizan a adulta mayor con hipotermia en una silla de ruedas rumbo a Playa Bagdad, Tamaulipas.

Localizan a adulta mayor con hipotermia en una silla de ruedas rumbo a Playa Bagdad, Tamaulipas.

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

Una mujer de la tercera edad, que vestía pants negro y sudadera gris, y tenía una botella de refresco sobre las piernas, fue rescatada luego de que un reporte ciudadano anónimo alertara que se encontraba abandonada en una silla de ruedas en una brecha rumbo a Playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas, a la altura del kilómetro del Ejido Morelos.

Debido a su estado, inicialmente se creyó que había muerto.

Al sitio acudieron elementos de la Cruz Roja, quienes auxiliaron a la mujer, que se encontraba desmayada.

TE PUEDE INTERESAR: Sufren adultos mayores maltrato y no denuncian por ser familiar su agresor

Durante la valoración, los paramédicos determinaron que presentaba hipotermia, además de moretones en distintas partes de su cuerpo y un estado general de salud deteriorado, por lo que fue trasladada al Hospital General de Matamoros para continuar bajo observación médica.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer; pero, se estima que tendría entre 70 y 80 años. Las autoridades ya trabajan en la localización de sus familiares y, en su caso, en el deslinde de responsabilidades por su presunto abandono.

TE PUEDE INTERESAR: San Luis Potosí investiga maltrato y violencia a adultos mayores en casa de asistencia | VIDEO

Hallan a abuelita con hipotermia y en silla de ruedas en Matamoros.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad