Se mantiene contingencia ambiental en el sureste del Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental en el sureste del Valle de México por la presencia de partículas PM2.5

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que se mantiene la contingencia ambiental Fase I de contingencia ambiental atmosférica regional por partículas PM2.5 y sus medidas para la zona Sureste del Valle de México, con el fin de proteger la salud de la población ante la exposición a niveles altos de contaminación.

¿Por qué continúan elevados los niveles de contaminación?

Datos del sistema de monitoreo de la calidad del aire de la Ciudad de México, muestran que a las 15:00 horas, continúan altas las concentraciones de partículas PM2.5 producidas por la quema masiva de pirotecnia y fogatas durante la noche de ayer y madrugada del día de hoy, así como por la escasa ventilación que impide la dispersión de los contaminantes, por lo que aún se registra Mala Calidad del Aire principalmente en las zonas Centro y Sureste del Valle de México.

¿Cuándo habrá una actualización sobre la contingencia ambiental?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis estará atenta a la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la ZMVM e informará en un boletín que emitirá hoy a las 20:00 horas o antes, en caso de que las condiciones mejoren.

El Índice AIRE y SALUD se puede consultar en la página web: www.aire.cdmx.gob.mx, http://rama.edomex.gob.mx/ y en la aplicación AIRE que se encuentra disponible para dispositivos iOS, Android y Huawei.

