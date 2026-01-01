Cae en Culiacán Pedro Inzunza “El Sagitario”, segundo al mando de “El Chapo Isidro”

La detención en Culiacán de Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario”, se realizó durante un operativo federal en el que también fueron capturadas tres personas más.

Pedro Inzunza Noriega alias “El Sagitario” o El Señor de la Silla” fue detenido durante un operativo en Culiacán, el capo es el segundo al mando del grupo criminal encabezado por Fausto Isidro Meza Flores alias “El Chapo” Isidro célula criminal del cártel de los Beltrán Leyva.

Durante un gran operativo realizado por autoridades y elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, se logró ejecutar la orden de aprehensión otorgada por un juez federal en contra de este presunto jefe criminal y tres personas más.

¿Cómo se llevó a cabo la detención en Culiacán?

Las acciones conjuntas permitieron la aprehensión del llamado “Señor de la Silla”, quien es también padre de Pedro Inzunza Coronel, alias El Pichón, quien habría sido asesinado el pasado 30 de noviembre en Sinaloa y quien en vida fuera parte de la lista estratégica de criminales buscados por autoridades de Estados Unidos por ser uno de los principales operadores de la célula criminal de “El Chapo Isidro”.

¿A dónde fueron trasladados los detenidos?

El operativo que generó fuerte movilización en Culiacán culminó con la aprehensión de tres objetivos que fueron puestos a disposición de las autoridades y trasladados vía aérea por elementos de la Marina a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México, en donde se espera que en las próximas horas se determine su situación jurídica.

