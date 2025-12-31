¿Saldrás a carretera para festejar la llegada del 2026? Estas son las recomendaciones de la SICT

Teniendo como prioridad la seguridad carretera en estas fiestas de fin de año, la SICT emitió algunas recomendaciones.

En este periodo vacacional de fin de año, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México reiteró que la seguridad de los miles de usuarios que circulan por las carreteras del país es una prioridad.

Por ello, la dependencia federal emitió una serie de recomendaciones para conducir seguro y reducir el riesgo de accidentes en caminos y autopistas del país.

¿Cuáles son las recomendaciones de la SICT para viajar por carretera?

Entre las principales medidas destacan utilizar el cinturón de seguridad, evitar el uso del teléfono celular al conducir y respetar las señales de tránsito, así como los límites de velocidad, lo que permitirá reaccionar a tiempo ante cualquier emergencia.

La señal preventiva ZONA DE CURVAS indica la proximidad de tres o más curvas inversas consecutivas.#EmbajadoresDeLaSeguridadVial pic.twitter.com/0YU4K62lL1 — SICT México (@SICTmx) December 26, 2025

La SICT recomienda además:

Planear la ruta rumbo al destino

No invadir el carril contrario

Verificar el estado del automóvil (niveles de aceite, refrigerante y frenos)

Revisar la presión de los neumáticos

No manejar cansada o cansado

Tomar descansos frecuentes, especialmente en trayectos largos

Encender las luces del vehículo, incluso durante el día

Al detenerse, evitar hacerlo en curvas y utilizar luces intermitentes

Evitar conducir bajo los efectos del alcohol, sustancias, drogas o medicamentos que provoquen somnolencia o disminuyan los reflejos

¿A quién llamar en caso de emergencia en carretera?

Ante cualquier incidente, la SICT recordó que los servicios de atención y auxilio están disponibles a través de los siguientes números:

Emergencias: 911

911 CAPUFE: 074

074 Cruz Roja: 55 53 95 11 11

55 53 95 11 11 Guardia Nacional: 088

088 Denuncia Anónima: 089

089 Locatel: 55 56 58 11 11

55 56 58 11 11 Protección Civil: 55 51 28 00 00

