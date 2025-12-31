¿Saldrás a carretera para festejar la llegada del 2026? Estas son las recomendaciones de la SICT
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes emitió 11 recomendaciones para conducir seguro por carretera durante las vacaciones de fin de año, conócelas.
En este periodo vacacional de fin de año, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México reiteró que la seguridad de los miles de usuarios que circulan por las carreteras del país es una prioridad.
Por ello, la dependencia federal emitió una serie de recomendaciones para conducir seguro y reducir el riesgo de accidentes en caminos y autopistas del país.
¿Cuáles son las recomendaciones de la SICT para viajar por carretera?
Entre las principales medidas destacan utilizar el cinturón de seguridad, evitar el uso del teléfono celular al conducir y respetar las señales de tránsito, así como los límites de velocidad, lo que permitirá reaccionar a tiempo ante cualquier emergencia.
La SICT recomienda además:
- Planear la ruta rumbo al destino
- No invadir el carril contrario
- Verificar el estado del automóvil (niveles de aceite, refrigerante y frenos)
- Revisar la presión de los neumáticos
- No manejar cansada o cansado
- Tomar descansos frecuentes, especialmente en trayectos largos
- Encender las luces del vehículo, incluso durante el día
- Al detenerse, evitar hacerlo en curvas y utilizar luces intermitentes
- Evitar conducir bajo los efectos del alcohol, sustancias, drogas o medicamentos que provoquen somnolencia o disminuyan los reflejos
¿A quién llamar en caso de emergencia en carretera?
Ante cualquier incidente, la SICT recordó que los servicios de atención y auxilio están disponibles a través de los siguientes números:
- Emergencias: 911
- CAPUFE: 074
- Cruz Roja: 55 53 95 11 11
- Guardia Nacional: 088
- Denuncia Anónima: 089
- Locatel: 55 56 58 11 11
- Protección Civil: 55 51 28 00 00
