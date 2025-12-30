Accidentes de motocicletas aumentaron 40% en los últimos dos años: AMIS

En los últimos dos años accidentes con lesionados han aumentado 51% en los últimos dos años.

Aunado al incremento de motocicletas aseguradas en circulación en los últimos años también ha incidido en el volumen de siniestros dentro de este grupo de vehículos, pues tan solo desde 2023 el alza en los accidentes de motocicletas es de 40%, al pasar de 8,282 a más de 11,mil 582 siniestros, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

En un comunicado, el sector asegurador detalló que en el caso de las colisiones con lesionados el dato es aún mayor: en los últimos dos años estos siniestros aumentaron 51%, de acuerdo con la información registrada en el Observatorio de Análisis de Siniestros en Seguros (OASIS) de la AMIS.

Asimismo, destacó que la Ciudad de México concentra el 30% de los siniestros que involucran motocicletas aseguradas, seguida por Jalisco y el Estado de México con 11%.

¿En qué estados se concentran los accidentes de motocicletas?

Por otra parte, la AMIS destacó que del 2023 a la fecha los siniestros viales que involucran vehículos asegurados aumentaron 8% para alcanzar los 566 mil 820. Esta cifra se registró entre enero y noviembre de cada año, de acuerdo con cifras del Observatorio Analítico de Siniestros con Seguro.

¿Por qué preocupa el nivel de aseguramiento de motocicletas?

En cuanto a las entidades con más siniestros se encuentran la Ciudad de México, que concentra el 22% del total; Nuevo León, con 16%; y Jalisco, con 11%, las tres entidades con mayor circulación de vehículos en el país.

Finalmente, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros afirmó que si bien la brecha de aseguramiento es un reto para los autos en el país, lo es aún más con las motocicletas.

ahz.

