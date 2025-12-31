Proponen prohibir el cobro por reposición de plásticos bancarios tras robo o extravío

Para prohibir el cobro por la reposición de tarjetas bancarias a víctimas de asalto o extorsión, el diputado federal Francisco Adrián Castillo Morales, impulsa cambios en la legislación. / Westend61

El diputado federal Francisco Castillo Morales propuso una iniciativa de ley para prohibir a las instituciones financieras el cobro de reposición de plásticos a los usuarios que han tenido un robo o extravío de su tarjeta bancaria.

¿Qué busca modificar la iniciativa en la ley financiera?

La propuesta del legislador de Morena busca modificar la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Por ejemplo, ante cualquier conducta delictiva o situación de extravío, no debería existir el pago por adquirir nuevamente el plástico en casos de robos a transeúntes, casa habitación, o en transporte público.

¿Cómo afectan las comisiones bancarias a los usuarios?

El diputado morenista recordó que las comisiones de una tarjeta de crédito son los cargos que realiza un banco por la prestación de servicios diversos o por penalizaciones derivados de su uso, más allá del pago de la tasa de interés del crédito otorgado.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), existen ciertas comisiones bancarias que se mencionan en los contratos con los bancos, por anualidad, disposición en efectivo e inactividad, no son del todo justas por ello, se debe reformar la normatividad para apoyar a los usuarios de los bancos.

