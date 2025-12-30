Hoy No Circula 31 de diciembre: ¿Qué autos descansan en Nochevieja en CDMX y Edomex?

¡Llegamos al último día del año! Si tienes planes para asistir a una cena de Año Nuevo o vas a realizar traslados de última hora este miércoles 31 de diciembre, es fundamental que verifiques si tu vehículo tiene permitido circular. Aunque es un día de celebración, el programa Hoy No Circula se mantiene activo en la Ciudad de México y el Estado de México.

No permitas que una infracción o el corralón interrumpan tus festejos. Aquí te decimos qué autos deben quedarse en casa.

¿Qué autos no circulan este miércoles 31 de diciembre?

Para este último miércoles del 2025, y de acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que no pueden transitar entre las 5:00 y las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado ROJO.

Terminación de placa 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes pueden circular libremente hoy?

Como es habitual, quedan exentos de estas restricciones los siguientes vehículos:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia y transporte de carga con permiso vigente.

Zonas donde se aplica la restricción

El programa opera en las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios conurbados del Edomex, incluyendo:

Ecatepec de Morelos

Nezahualcóyotl

Naucalpan de Juárez

Tlalnepantla de Baz

Cuautitlán Izcalli

Chimalhuacán

Sanciones por incumplimiento

Recuerda que la multa por circular en día restringido en este 2025 oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que equivale a un monto de $2,171 a $3,257 pesos, además del traslado al corralón, lo que podría arruinar tus planes para recibir el 2026.